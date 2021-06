Loki n’introduira pas Mephisto dans le MCU

Non, Mephisto n’apparaîtra pas dans Loki. Alors que certains fans pensaient avoir repéré un œuf de Pâques lié au personnage dans une récente bande-annonce de la prochaine série Disney +, la réalisatrice Kate Herron et l’écrivain Michael Waldron ont fermé cela avant la première de la série. Désolé pour les fans de Marvel qui attendent toujours l’arrivée du personnage dans l’univers cinématographique Marvel.

Kate Herron et Michael Waldron ont fait le tour pour promouvoir Loki ces derniers temps, l’émission faisant ses débuts sur Disney + cette semaine. Récemment, un tir dans la bande-annonce mettant en vedette un personnage diabolique sur une fenêtre a fait spéculer que certains fans pourraient apparaître dans la série. Interrogé à ce sujet dans une récente interview, Herron n’a pas laissé de place à la spéculation. Elle l’a complètement fermé. Voici ce que Herron avait à dire à ce sujet.

« C’est honnêtement juste une coïncidence super étrange. Comme, c’est vraiment une référence à Loki, les cornes, il a été chassé du ciel, c’est à cela que c’est une référence. Parce que nous avons filmé ça bien avant, je pense que WandaVision a dû être en post quand nous avons filmé ça. J’ai vu tout ça en ligne et je me suis dit : « Oh, ça va être intéressant. » [Laughs] Mais non, c’est plus pertinent avec les thèmes de notre série et ce n’est pas un clin d’œil à ce personnage. »