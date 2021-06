« Shingeki no Kyojin »: Jesse Pinkman, la véritable inspiration derrière Falco

Falco Grice de “L’attaque des Titans« A été inspiré par nul autre que Jesse Pinkman de » Breaking Bad « . Shingeki no Kyojin « est un manga créé par Hajime Isayama qui s’est avéré incroyablement populaire depuis ses débuts en 2009.

Les grands traits de l’histoire voient l’humanité se retirer derrière des murs pour éloigner les monstres géants carnivores surnommés « Titans« . Les fans du manga et de son adaptation en anime ultérieure sauront que l’intrigue est bien plus que cela.

« L’attaque des Titans« Il a également engendré des jeux vidéo, des jouets et même deux films d’action en direct sur Japon, qui ont été lancées en 2015.. Une nouvelle version live-action en anglais est également en préparation, mettant en vedette Andy Muschietti de « Le flash « actuellement en tant que directeur.

L’anime devrait terminer sa course avec le saison 4 partie 2, et la première moitié de cette dernière saison se terminera au début de 2021. La seconde moitié devrait être diffusée au cours de l’hiver de 2022.

JESSE PINKMAN, LA VRAIE INSPIRATION DERRIÈRE FALCO

Le public qui n’a pas encore lu le manga attend le sort de Falco à la fin de l’anime. (Photo : Crunchyroll)

La saison 4 de « L’attaque des Titans « introduit le personnage de manga Falco Grice, un candidat de guerrier eldien avec le gouvernement de Marley. Falco a un frère nommé poulain, et quand la saison commence, Falco est en ligne pour hériter du pouvoir de Titan blindé.

En dépit d’être quelque peu apprivoisé pendant la bataille, Falco il est aussi courageux quand il doit être gentil, même envers les soldats de l’autre côté. C’est un personnage compliqué à la fois dans le manga et l’anime et dans un article de blog, Hajime isayama a révélé qu’il était inspiré par Jesse (Aaron Paul) rée Breaking Bad.

Superficiellement, il n’y a pas grand chose à lier « Breaking Bad » Oui « L’attaque des Titans » ensemble, bien que les liens de Falco Oui Jesse ils sont là pour ceux qui creusent un peu plus. Au fur et à mesure « Breaking Bad » Avancée, Jesse il est devenu de plus en plus cynique et endurci.

Falco ne savait pas qu’il parlait à Eren (Photo: Crunchyroll)

Jesse vraiment au fond de lui, il portait toujours le poids de ses divers traumatismes et essayait toujours de faire la bonne chose. Falco c’est la même chose, avec sa perspective plus sombre sur la guerre en contradiction avec son être, au fond, un personnage compatissant. Les mentors abusent également de leur nature confiante, avec Walter White souvent tromper ou manipuler Jesse, tandis que Eren Yeager fait de même avec Falco à leurs propres fins.

Jesse a subi de nombreux tests sur l’émission, même si elle a finalement eu une fin heureuse avec « Le chemin », Un film de « Breaking Bad », donc j’espère que les choses vont s’arranger pour Falco Grice quand la saison 4 de « L’attaque des Titans » arriver à une fin.