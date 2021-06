Un trésor de pièces d’argent pourrait avoir fait partie d’une rançon historique pour sauver Paris

Un trésor de argent Des pièces de monnaie frappées dans l’empire carolingien il y a environ 1 200 ans ont été déterrées dans le nord-est de la Pologne et pourraient avoir fait partie d’une rançon historique pour sauver Paris d’une invasion viking.

C’est la première fois que l’on trouve autant de monnaies carolingiennes en Pologne. Seules trois de ces pièces – d’un style distinctif avec des inscriptions latines et un crucifix central – ont été trouvées dans le pays auparavant.

L’empire carolingien a été fondé par le roi franc Charlemagne – Charles le Grand – et s’étendait sur une grande partie de la France moderne, de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Italie du Nord aux VIIIe et IXe siècles.

Les archéologues pensent que les nouvelles pièces de monnaie pourraient provenir de la ville commerciale viking de Truso, qui était alors située près de la côte baltique à environ 100 kilomètres à l’ouest du champ du fermier où elles ont été trouvées.

Et si les pièces provenaient de Truso, il est possible qu’elles faisaient partie d’une immense rançon d’or et d’argent payée par un roi carolingien pour éviter d’envahir Vikings de saccager la ville de Paris.

« Si un plus grand nombre de pièces peuvent être attribuées à Paris, alors oui, c’est possible – et certaines ont déjà été attribuées à Paris », a déclaré Mateusz Bogucki, archéologue et expert en pièces de monnaie à l’Université de Varsovie en Pologne. Mais « il est bien trop tôt pour donner une telle interprétation », a-t-il déclaré à 45Secondes.fr.

Quoi qu’il en soit, le caractère distinctif des pièces soulève des questions intéressantes sur leurs origines, a déclaré Bogucki. À l’époque où le trésor était caché ou perdu, le premier royaume polonais médiéval n’avait pas encore été établi, et les tribus slaves de la région utilisaient principalement des dirhams d’argent arabes payés en échange d’esclaves par des commerçants du califat musulman, basés à Bagdad loin de le sud.

Au total, 118 pièces d'argent carolingiennes, vieilles d'environ 1 200 ans, ont été déterrées dans le champ d'un fermier près de la ville de Biskupiec, dans le nord-est de la Pologne.

Monnaies carolingiennes

Des détecteurs de métaux ont découvert la première poignée du trésor de pièces en novembre 2020, dans un champ près de la ville de Biskupiec.

Les chercheurs, qui avaient l’autorisation du gouvernement provincial pour leurs activités, ont arrêté toute autre recherche et gardé le lieu secret jusqu’à ce que des experts du musée voisin d’Ostróda puissent enquêter sur la découverte.

En mars 2021, l’archéologue Luke Szczepanski et son équipe avaient déterré un total de 118 pièces de monnaie sur le terrain – 117 d’entre elles frappées sous le règne de l’empereur carolingien Louis le Pieux, qui a régné de 814 à 840 après JC, et une pièce frappée au cours de la règne de son fils Charles le Chauve, qui régna jusqu’en 877 après JC.

De telles pièces sont extrêmement rares en Pologne, qui était bien au-delà des terres gouvernées par la dynastie carolingienne. Les trois seules monnaies carolingiennes précédemment exhumées ont été trouvées sur le site archéologique de Truso , qui avait été établie par les commerçants scandinaves au VIIIe siècle et était célèbre pour son commerce d’ambre, de fourrures et d’esclaves.

Il semble probable que le propriétaire du trésor de pièces trouvé près de Biskupiec les ait obtenues à Truso, a déclaré Bogucki, mais il est possible qu’elles soient venues d’ailleurs et aient été emmenées à Truso pour être échangées. Les pièces ne portent aucune marque indiquant exactement où et quand elles ont été frappées, mais les chercheurs peuvent en apprendre davantage sur leurs origines en étudiant des caractéristiques telles que la forme des lettres de leurs inscriptions latines, a-t-il déclaré.

Image 1 sur 4 Seules trois pièces de ce type ont été trouvées auparavant en Pologne, bien au-delà des royaumes carolingiens. Les archéologues soupçonnent qu’ils sont liés à l’empire commercial scandinave de Truso. (Crédit image : Musée d’Ostróda) Image 2 sur 4 Les pièces d’argent sont dans un style distinctif utilisé par les rois carolingiens successifs, avec des inscriptions latines autour d’un crucifix central et l’emblème d’un temple. (Crédit image : Musée d’Ostróda) Image 3 sur 4 Au total, 118 pièces d’argent carolingiennes, vieilles d’environ 1 200 ans, ont été déterrées dans le champ d’un fermier près de la ville de Biskupiec, dans le nord-est de la Pologne. (Crédit image : Musée d’Ostróda) Image 4 sur 4 Seules trois pièces de ce type ont été trouvées auparavant en Pologne, bien au-delà des royaumes carolingiens. Les archéologues soupçonnent qu’ils sont liés à l’empire commercial scandinave de Truso. (Crédit image : Musée d’Ostróda)

Shakdown viking

Les archéologues ne savent pas comment le trésor de pièces d’argent a été caché ou perdu près de Biskupiec. La région était probablement une région sauvage inhabitée à l’époque, et les archéologues n’ont trouvé aucune trace d’une colonie voisine, a déclaré Szczepanski. Sciences en Pologne .

Une possibilité intrigante, cependant, est que les pièces provenaient de Truso et qu’elles faisaient à l’origine partie d’une rançon payée par le roi carolingien Charles le Chauve aux Vikings menaçant Paris, sa capitale.

Les raiders nordiques attaquaient fréquemment le cœur franque de l’empire carolingien – le nord de la France et l’ouest de l’Allemagne d’aujourd’hui – après la fin du VIIIe siècle. Documents historiques compilés par des moines suggèrent qu’en 845 après JC, une grande flotte de navires vikings remonta la Seine et assiégea Paris, alors située sur une île du fleuve.

Charles le Chauve aurait payé aux envahisseurs 7 000 livres, soit plus de 5 tonnes d’argent et d’or, pour les empêcher de saccager la ville, a déclaré Bogucki, et il est possible que certaines des pièces trouvées près de Biskupiec fassent partie de cette rançon.

Charlemagne était roi des Francs à la fin du VIIIe siècle lorsque ses armées ont conquis la majeure partie de l’Europe occidentale. Il fut couronné empereur des Romains par le pape à Rome en l’an 800 après JC ; son règne et ceux de sa dynastie sont connus sous le nom d’Empire carolingien, qui devint plus tard le Saint de l’Europe Empire romain . Le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, lui succéda comme empereur en 814, et l’empire fut divisé entre les fils de Louis en 840.

Charles le Chauve, l’un des fils de Louis, régna sur les royaumes d’Occident et devint l’empereur carolingien en 875. Les représentations de l’époque le montrent avec une chevelure pleine ; les historiens spéculent qu’il peut, en fait, avoir été très poilu et que le surnom a été utilisé avec ironie, ou que sa « calvitie » faisait référence à son manque initial de terres par rapport à celles de ses frères.

