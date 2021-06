Elvis Costello défend Olivia Rodrigo contre des accusations de plagiat

Ces dernières semaines, la jeune chanteuse Olivia Rodrigo a été accusée de plagiat par Courtney Love, qui assure qu’une photographie promotionnelle du concert en ligne « Sour Prom » présente de grandes similitudes avec la pochette de l’album « Live Through This » du groupe Hole. , avec Love soulignant que « je m’attendais à recevoir des fleurs et un mot » de Rodrigo.

« Ma couverture était mon idée originale. Quelque chose que vous devez peut-être avoir une vie à acquérir ? Je ne sais pas. Peu importe. Disney ? » Love a écrit dans les commentaires de la publication Facebook, qu’elle a partagée sous la bannière « Trouver la différence », quelque chose que de nombreux fans d’Olivia Rodrigo ont défendu comme un hommage, prenant les commentaires du vétéran comme une attitude grossière de sa part.

Face à une nouvelle accusation contre Rodrigo, parce que sa chanson « Brutal » est « très similaire à Elvis Costello », selon un utilisateur de Twitter en référence au thème « Pump It Up », l’icône du rock britannique a pris la défense du jeune artiste, soulignant que « c’est bien pour lui ».

C’est ainsi que fonctionne le rock n’ roll. Vous prenez des morceaux brisés d’une autre émotion et créez un tout nouveau jouet. C’est ce que j’ai fait.

Elvis Costello a pris Bob Dylan et sa chanson « Subterranean Homesick Blues » comme référence, qui lui a servi d’inspiration pour composer « Pump It Up ». De même, il dit que « Too Much Monkey Business » de Chuck Berry a été la source d’inspiration de Dylan pour sa propre chanson.

Olivia Rodrigo s’est imposée comme l’une des jeunes chanteuses les plus prometteuses d’aujourd’hui grâce à la sortie de « Sour », son premier album, en mai dernier. Il compte actuellement trois singles promotionnels : « Drivers License », « Deja Vu » et « Good 4 U ».