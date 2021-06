Anne Miller, la millionnaire qui a quitté le luxe et est devenue religieuse

Une religieuse de 92 ans, qui a fait vœu de silence, de solitude et de pauvreté, est décédée dans le monastère où elle vit depuis trois décennies. Cependant, l’histoire complète de la vie de sœur Mary Joseph est loin d’être traditionnelle.

Avant de se consacrer à une vie de prière, elle était connue sous le nom d’Ann Russell Miller, une riche mondaine de San Francisco, aux États-Unis, qui était mère de dix enfants et organisait des fêtes somptueuses.

Née en 1928, Ann rêvait de devenir nonne, mais en tomba amoureuse.

À 20 ans, elle a épousé Richard Miller, qui est devenu vice-président de Pacific Gas and Electric, une entreprise de services publics.

« À 27 ans, elle a eu cinq enfants », dit son plus jeune fils, Mark Miller, « puis elle en a eu cinq autres – une équipe de basket-ball de chaque sexe. Elle avait un million d’amis. Fumé, bu, joué aux cartes. Elle est devenue une plongeuse en eau libre. »

«Elle conduisait si vite et imprudemment que les gens sortaient de sa voiture avec une douleur au pied après avoir appuyé sur le frein imaginaire. Elle a arrêté de fumer, de boire de l’alcool et de la caféine le même jour et a réussi à ne pas commettre de meurtre en conséquence. »

Ann a élevé la famille dans un manoir de neuf chambres surplombant la baie de San Francisco et était connue pour emmener des amis en vacances de ski, des yachts méditerranéens et des fouilles archéologiques.

En même temps, il a siégé à 22 conseils d’administration différents et a collecté des fonds pour des étudiants universitaires talentueux, des sans-abri et l’Église catholique romaine.

Son mari est décédé d’un cancer en 1984, et c’est alors qu’elle a commencé un long et réfléchi voyage pour rejoindre l’un des ordres de religieuses les plus stricts au monde.

Cinq ans plus tard, elle a tout abandonné pour rejoindre les Sœurs de Notre-Dame du Mont Carmel à Des Plaines, Illinois.

Les carmélites vivent pour la plupart dans le silence. Ils ne quittent le monastère qu’en cas de nécessité, par exemple pour consulter un médecin. Les moniales ne parlent que si c’est indispensable, laissant plus de temps à la contemplation et à la prière.

« C’était un type de nonne inhabituel, dit Mark. « Elle ne chantait pas très bien, elle était souvent en retard pour ses devoirs au couvent et jetait des branches aux chiens de la communauté, ce qui n’était pas autorisé.

« Je ne l’ai vue que deux fois au cours des 33 dernières années, depuis qu’elle a rejoint le couvent. Et quand vous allez le visiter, vous ne pouvez ni le serrer ni le toucher, il est séparé par une paire de doubles barres métalliques.

Ann avait 28 petits-enfants, dont certains qu’elle n’avait jamais rencontrés et plus d’une douzaine d’arrière-petits-enfants, dont elle n’avait aucun.

Elle dormait sur une planche de bois recouverte d’un mince matelas et pendant la journée portait un habit marron et des sandales – bien loin de sa vie antérieure, remplie de foulards Hermès et de chaussures Versace.

Le jour de son 61e anniversaire, Ann a organisé une fête pour 800 invités à l’hôtel Hilton de San Francisco pour dire au revoir à ses amis et à sa famille. Ils ont mangé des fruits de mer chers, écouté de la musique en direct et ont dit qu’Ann portait une couronne et s’était attaché un ballon à l’hélium qui disait « me voici » afin que les gens puissent la rencontrer à la fête pour lui dire au revoir.

Elle a dit aux invités qu’elle avait consacré les 30 premières années de sa vie à elle-même, les 30 secondes à ses enfants, et que le dernier tiers de sa vie serait consacré à Dieu. Le lendemain, elle s’est envolée pour Chicago pour vivre au monastère sous le nom de sœur Mary Joseph.

« Notre relation était compliquée, dit Mark. « Elle est née dans les années 20 et est décédée dans les années 20 du siècle suivant. (Elle était) Ann Russell Miller, sœur Mary Joseph.

« Dis bonjour à papa de ma part.