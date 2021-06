Loki Épisode 2 La fin expliquée

Avec l’épisode deux de Loki ne faisant que frapper Disney +, ce serait de la folie de croire que cela nous donnerait quelque chose d’énorme et potentiellement dévastateur pour l’avenir du MCU si tôt. Cependant, étant donné que nous parlons d’une série centrée sur le dieu de la malice, et il semble que nous devrions peut-être commencer à nous attendre à l’inattendu. À la fin de l’épisode deux, non seulement nous avons confirmé la rumeur d’un méchant, mais peut-être avons-nous également vu la création du multivers qui pèsera lourdement sur les prochains films de la phase quatre. Les spoilers arrivent très certainement.

Le point culminant de LokiLe deuxième épisode de nous a laissé notre premier avant-goût de l’arrivée tant attendue de Lady Loki dans l’univers, mais ce qui était plus surprenant, c’était qu’elle créait apparemment le Multivers de la folie cette Docteur étrange rencontrera lors de sa nouvelle sortie en solo l’année prochaine, et qui aurait un impact sur les goûts de Spider-Man : No Way Home, Ant-Man et The Wasp : Quantumania, et sur Disney + donne également une belle avance sur le prochain film d’animation Et qu’est-ce qui se passerait si…? séries. A ainsi Loki n’a vraiment fait sauter ses portes qu’au tiers du chemin ?

Bien qu’il ait été révélé à la fin du premier épisode que la Time Variance Authority essayait de retrouver une « variante » qui était fortement suggérée comme étant une autre version de Loki, je ne pense pas que quiconque s’y attendait vraiment à la fin de la suite. heure, nous aurions non seulement été officiellement présentés à ce qui s’est avéré être une variante féminine du personnage de Tom Hiddleston, mais qu’elle aurait déclenché une série de réinitialisations le long de la « chronologie sacrée » de la série qui a effectivement créé le « multivers de folie » que la TVA a essayé d’empêcher et de mettre en place Docteur étrange 2 Dans le processus. Avec chacune de ses « réinitialisations » ramifiant une nouvelle chronologie, et beaucoup d’entre elles sont presque sur le point d’être irréversibles, il semble qu’en plus de ses cibles sur la Terre du 20e siècle – ce qui pourrait lui-même conduire à certains des camées potentiels que nous avons été promis par l’écrivain Michael Waldron – il y a un certain nombre d’emplacements extraterrestres bien établis mentionnés qui ont joué un rôle important dans l’histoire du MCU.

La liste de ces emplacements comprend Hala et Xandar, qui sont tous deux loin dans le temps, ayant un impact sur l’histoire des Kree, entre autres. La planète vivante d’Ego, jouée par Kurt Russell dans Les Gardiens de la Galaxie 2 dans lequel il a été révélé comme le père de Star-Lord. Nefleheim, Sakaar et Asguard, dont la destruction renverserait la chronologie de Thor, Hulk et Loki lui-même, ainsi que la destruction des Asgardiens et l’éradication des événements de Ragnarok Dans le processus. Enfin, le seul futur emplacement sur la liste, Vormir en l’an 2301, l’ancienne demeure de la pierre de l’âme qui était désignée par Nébuleuse comme « le centre de l’existence céleste ». Qu’est-ce que la destruction de Vormir pourrait apporter ou retirer du MCU sur 200 ans dans le futur des événements actuels ?

Avec autant de réalités ramifiées créées d’un seul coup, nous examinons non seulement une série très intéressante en développement pour Loki cela déchire à peu près le livre de règles sur le peu que nous pensions savoir sur la série, mais aussi une explication possible du Et qu’est-ce qui se passerait si..? série, qui traitera de diverses théories de la réalité alternative au sein du MCU et pourrait bien être une partie plus importante de l’histoire globale que le petit vol de fantaisie qu’il semble être à la surface. Ajoutez à cela que les réalités ramifiées mises en branle ici pourraient éventuellement nous conduire à la X Menl’arrivée, mais ont une incidence sur l’apparition soudaine de Les éternels après qu’ils soient restés cachés tout au long des événements de la Saga de l’infini, et pourrait avoir un lien avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, qui devrait comporter un voyage dans le temps à l’aide du royaume quantique et bien sûr l’arrivée de Kang The Conqeror, le méchant du film qui n’est pas étranger lui-même au voyage dans le temps.

Il est sûr de dire qu’entrer dans Loki, beaucoup s’attendaient probablement à une bonne aventure excitante, mais personne ne s’attendait à autant, si tôt dans les procédures. Il est temps de s’asseoir et de prendre note, car il semble que l’avenir de la Univers cinématographique Marvel a commencé dès maintenant. Nouveaux épisodes de Loki arrivent sur Disney+ le mercredi.

Sujets : Loki