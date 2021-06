T-Pain a souffert d’une dépression de quatre ans après qu’Usher lui ait dit qu’il « foutait la musique »

L’artiste est bien connu pour son approche unique de la création musicale et n’hésite pas à augmenter l’auto-tune pour obtenir le son qu’il veut.

Il a sorti des pétards de club absolus et nous en sommes tous reconnaissants, mais son monde entier a été bouleversé lorsqu’il a discuté avec son pote Usher.

Usher n’est pas non plus étranger à la sortie de hits en tête des charts, mais il semble qu’il n’était pas un fan de la musique de T-Pain.

S’adressant à This Is Pop, T-Pain a expliqué comment tout s’est passé en 2013.

« Il était comme, ‘Je veux te dire quelque chose, mec.’ Il avait l’air vraiment inquiet. Il disait : « Mec. Tu as un peu foutu la musique » », a-t-il déclaré.

« [Usher] était comme, ‘Ouais mec, tu as vraiment foutu la musique pour de vrais chanteurs… Regarde ce que tu fais.’ J’étais comme, ‘Qu’est-ce que j’ai fait? Je suis sorti et j’ai utilisé Auto-Tune », a-t-il expliqué.

Il a insinué que ses méthodes de création musicale n’avaient jamais pour but d’influencer l’industrie et qu’il s’agissait simplement de sa façon de créer des chansons.

« C’est le moment même, et je ne pense même pas avoir réalisé cela depuis longtemps, mais c’est le moment même qui a déclenché une dépression de quatre ans pour moi. »

Un extrait de l’épisode complet de l’artiste pour This Is Pop a souligné à quel point T-Pain était brisé suite aux commentaires d’Usher et cela l’a amené à remettre en question sa place dans l’industrie.