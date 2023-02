Entre Jenna Ortega et Lily Collins : qui a le plus de récompenses pour son travail

in

célébrités

Jenna Ortega et Lily Collins sont deux des actrices du moment dans l’industrie cinématographique hollywoodienne. Qui a plus de récompenses pour son travail ?

©GettyJenna Ortega et Lily Collins

Jenna Ortega et Lily Collins ils sont à un point culminant de leur carrière professionnelle. Les deux actrices se sont démarquées avec des projets importants tels que Merlin et Émilie à Parisdes spectacles qui se sont distingués dans le catalogue des Netflixl’une des plateformes de streaming les plus influentes atteignant un nombre important d’abonnés, faisant connaître ces artistes sur toute la planète.

L’actrice Jenna Ortega réalisation un boum avec votre image de Merlincette comédie noire avec un mystère basé sur la fille aînée de l’emblématique famille addams tandis que Lily Collins J’ai eu un destin de célébrité étant la fille du musicien Phil Collins En plus d’être le protagoniste de Émilie à Parisune émission de télévision créée par l’esprit agité de Darren étoile qui navigue entre comédie et drame sur la vie d’un jeune américain à Paris.

Les deux interprètes sont au centre de la scène de l’industrie cinématographique hollywoodienne et tout ce qu’ils font est d’actualité. Le public attend avec impatience ses prochains projets, comme Jenna Ortega et sa prochaine implication dans la prochaine entrée de la franchise slasher. crier. La vie personnelle des actrices fait également la une des journaux. Sans surprise, les données sur leurs carrières sont intéressantes, alors spoilers vous propose un jeu intéressant autour d’eux.

Qui a le plus de prix : Jenna Ortega ou Lily Collins ?

en 2018 Jenna Ortega il a remporté deux prix. Dans le cadre des Imagen Awards, elle a reçu le prix de la meilleure jeune actrice de télévision pour son travail dans Coincé au milieu tandis qu’au Festival de Southampton, elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans un long métrage pour Sauver la flore. En 2022, l’interprète a également été primée dans cette affaire aux MTV Movie and TV Awards où elle a remporté la catégorie Most Scared Performance pour crier.

OhLily Collins Il sait aussi ce que c’est que de remporter un prix ! En 2008, il a remporté le prix du jeune artiste de l’année pour son travail sur Un à regarder aux Young Hollywood Awards. En 2012, elle a remporté la catégorie Science Fiction ou Fantasy Actress aux Teen Choice Awards pour Miroir Miroir. En 2013, elle a été désignée comme l’adolescente la plus dure de l’été par Shadowhunters ville d’os aux MTV Movie Awards. Enfin, en 2017, elle a reçu le Lacoste Spotlight Award de la Costume Designers Guild pour La règle ne s’applique pas.

Tellement Jenna Ortega comme Lily Collins ont été nominés pour un Golden Globe pour leurs emplois respectifs dans Merlin et Émilie à Paris Cependant, aucun d’eux n’a réussi à obtenir cet important prix, du moins pas jusqu’à présent. Comme il en va chez les actrices, celle qui a remporté le plus de statuettes est Lily Collins mais ils ont tous deux obtenu de nombreuses nominations dans leur vie professionnelle et ont encore un long chemin à parcourir.

