Fortnite Cosmic Summer Celebration débutera aujourd’hui à 18h30 IST: Tout ce que vous devez savoir

22 juin 2021 10:03:38 IST

Le jeu le plus populaire d’Epic Games Fortnite est sur le point d’organiser la nouvelle Fortnite Cosmic Summer Celebration de la société qui se déroulera dans le jeu pendant deux semaines. Le samedi 19 juin, la société avait publié une mystérieuse invitation pour tous les joueurs à une « fête de célébration de l’été cosmique » qui se tiendra sur la plage de Believer.

L’événement se tiendra à Believer Beach le 22 juin à 9 h HE (ou 18 h 30 IST). Bien que peu de détails soient encore connus, les développeurs de Fortnite ont annoncé que l’événement durera deux semaines et comprendra de nouvelles quêtes, récompenses et divertissements.

Les festivités incluent de nouvelles quêtes, de nouvelles récompenses et beaucoup de plaisir avec vos amis !

Au plaisir de partager plus sur cette fête de 2 semaines, à partir du 22 juin !

– Fortnite (@FortniteGame) 19 juin 2021

Epic annonce et organise généralement de grands événements dans le jeu comprenant des événements de jeu et de célébration massifs ainsi que des concerts dans le jeu. La fête Cosmic Summer Celebration est l’événement principal prévu pour les vacances d’été. Mais, il pourrait y avoir plus d’événements dans le pipeline.

Les joueurs indiens ayant accès au jeu peuvent se connecter aujourd’hui à 18h30 et rejoindre la plage Believer pour connaître les détails des quêtes et des récompenses offertes par Fortnite, dans le cadre de l’événement.

