Qui est Hercule Van Wolfwrinkle? Détails sur l’artiste de portrait d’animaux qui lève de l’argent pour les sans-abri

Soyons réalistes: la plupart des propriétaires d’animaux sont obsédés par leurs animaux.

Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer? Ce sont nos compagnons constants, toujours là lorsque nous avons besoin d’un ami ou de quelqu’un à qui parler, apportent le bonheur dont les foyers du monde entier ont grand besoin et devraient être commémorés d’une manière, d’une forme ou d’une autre.

Et c’est là qu’intervient Phil Heckles.

Heckles, un artiste de Worthing, West Sussex, en Angleterre, dont le nom d’artiste effronté est Hercule Van Wolfwrinkle, utilise ses talents uniques pour dessiner des animaux de compagnie du monde entier – et pour une bonne cause.

Heckles a commencé son projet de portrait d’animaux de compagnie «sans trop de réflexion ni de plan».

Cependant, une publication apparemment normale sur Facebook d’un dessin que Heckles a créé a fait boule de neige en quelque chose qu’il n’aurait jamais imaginé.

«Tout cela est arrivé par hasard sans trop de réflexion ni de plan», raconte Heckles en exclusivité à YourTango. «En septembre de l’année dernière, j’ai dessiné une photo de notre chien pendant que mon fils de six ans dessinait des cartes de remerciement.

« La photo était nul, alors je l’ai mise sur ma page Facebook avec une légende plaisante sur les portraits d’animaux à vendre », ajoute Heckles. «À la fin de la journée, j’avais dessiné six ou sept photos pour des amis. Au bout de quelques jours, j’ai reçu environ 35 demandes de photos et c’est juste une boule de neige à partir de là.

Après que Heckles se soit rendu compte qu’il ne voulait pas prendre d’argent à ses amis pour les portraits d’animaux, son ami lui a suggéré de faire un don à une association caritative.

«L’idée de collecte de fonds est née environ une semaine après», dit Heckles. «Un ami a insisté pour me payer de l’argent, mais je ne pouvais en accepter aucun, alors il a suggéré de faire un don à Turning Tides, notre association caritative locale pour les sans-abri que nous soutenons en tant que famille depuis un certain temps. De là, l’idée de la page Just Giving est née. Et nous voici maintenant, quatre mois plus tard, ayant levé plus de 50 000 € et c’est compté! »

Bien que la plupart des portraits dessinés par Phil soient des chats et des chiens, il dit avoir eu des demandes uniques depuis qu’il a commencé son entreprise.

«Il y en a eu quelques-uns; une tarentule, un alpaga, un hibou, un hérisson … même une mouffette !! » il dit. «Aucune demande vraiment aléatoire en tant que telle, mais quelqu’un m’a envoyé un message pour me dire qu’elle n’avait pas d’animal de compagnie, alors pourrais-je dessiner son ours en peluche.»

Heckles dit également qu’il n’a pas l’intention d’arrêter de collecter des fonds pour Turning Tides et qu’il a suffisamment de demandes de portraits pour le garder occupé pendant les prochaines années.

«J’ai dit au début de cette folle aventure que je m’arrêterais lorsque les dons cesseraient d’arriver ou que j’arrêterais d’en profiter. Pour le moment, il n’y a aucun signe que l’une ou l’autre de ces choses se passe! il révèle.

«Le problème que j’ai, c’est que j’ai effectivement créé un deuxième emploi à temps plein pour moi-même et c’est un emploi dont je ne gagne pas un sou», ajoute-t-il.

«Cela prend littéralement chaque minute gratuite! Je me suis occupé des pages des réseaux sociaux, j’ai lu des messages, j’ai choisi des images à dessiner, j’ai pensé à de nouvelles idées, etc. J’ai quelque part dans la région de 10000 demandes de portraits afin que je puisse facilement remplir les prochaines années si les gens me le permettent, » il dit.

Vous pouvez consulter plus de travaux de Heckle sur sa page Instagram.

