La vraie « Anna Delvey » donne son verdict sur l’accent de Julia Garner

La mini-série Netflix de neuf épisodes est sortie vendredi 11 février et a été créée par Shonda Rhimes (L’anatomie de Grey, Bridgerton et Scandale).

Il présente Garner, 28 ans, dans le rôle d’Anna Delvey (dont le vrai nom est Anna Sorokin) qui a convaincu l’élite sociale de New York qu’elle était l’une d’entre elles, réussissant à son tour à les escroquer pour leurs richesses.

L’émission est basée sur un article de Jessica Pressler intitulé « Comment Anna Delvey a trompé les fêtards de New York », qui a été publié à New York. magazine en 2018, la série plongeant dans la relation nouée entre la journaliste et son sujet.