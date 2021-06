Loki : 5 choses que l’on sait sur TVA

Le mercredi 9 juin, la série de Loki sur le service de diffusion en continu Disney+ et c’est rapidement devenu un succès, étant la série avec la meilleure première depuis la création de la plate-forme. Dans ce programme de l’univers cinématographique Marvel, nous avons eu l’occasion de voir la Temporal Variation Authority, qui a un rôle très important dans tout ce qui tourne autour de l’intrigue. Que savons-nous de la TVA?

+ Les 5 choses que l’on sait sur TVA

1 | Qu’est-ce que la TVA ?

LA TVA (Temporal Variation Authority) est une agence chargée de contrôler les délais. Votre objectif est de prendre des mesures pour empêcher divers êtres dangereux de modifier le passé, le présent et le futur.

2 | Quand sont-ils apparus pour la première fois ?

Sa première apparition dans une bande dessinée a eu lieu en 1986 dans Thor vol. 1 # 372 en tant qu’incarnation renouvelée de la Cour de développement dimensionnel. Là, ils ont permis à Justice Peace, représentant de la loi du futur, de voyager au 20ème siècle pour arrêter le meurtrier Zaniac, qui est vaincu grâce à l’aide du dieu asgardien.

3 | Qui sont les gardiens du temps ?

Comme ils nous l’expliquent dans l’émission, le dernier directeur de la TVA a créé les Gardiens du temps pour être aux commandes de l’organisation et ils suivent de près les cas particuliers. Dans les bandes dessinées, ils sont révélés comme une force en contact avec les Avengers pour empêcher les Terriens d’évoluer en un empire galactique dictatorial, comme cela s’est produit dans d’autres réalités.

4 | Son rôle dans la série Loki

Après que Loki se soit échappé dans Avengers: Endgame avec le Tesseract, il est arrêté par la TVA en remarquant qu’il a brisé la chronologie. C’est pourquoi le méchant doit maintenant travailler avec eux pour trouver leur variante, qui s’est révélée être Lady Loki.

5 | Agent Mobius

L’agent TVA, joué par Owen Wilson, sauve Loki de la réinitialisation en le trouvant coupable d’avoir brisé la chronologie et est son guide à travers différentes dimensions. Il est apparu pour la première fois en 1991 dans Fantastic Four #353, chargé de poursuivre ceux qui commettent la même erreur que le frère de Thor. Bien qu’il n’ait aucun pouvoir et qu’il soit considéré comme un ennemi des Quatre Fantastiques, il finit par se ranger du côté des héros.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et continuera à être publié uniquement sur la plate-forme. Tu peux le faire entrer ici. Qu’est-ce que tu attends?