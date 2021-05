Breaking Bad et une théorie: Walter White n’est pas mort?

Breaking Bad raconte l’histoire de Walter White, un professeur de chimie du Nouveau-Mexique qui reçoit un diagnostic de cancer du poumon inopérable. Désespéré de laisser à sa famille la tranquillité d’esprit financière, il fabrique de la méthamphétamine avec Jesse, un de ses anciens élèves. Bryan Cranston Il a magistralement donné vie à ce personnage dans une série qui a atteint une popularité maximale et une approbation critique.

Walter White est-il toujours en vie?







« Félin » Il s’agit de l’épisode 16 de la cinquième saison et 62 de la série. C’est le dernier chapitre écrit et réalisé par le showrunner Vince Gilligan. Il a d’abord été diffusé sur AMC le 29 septembre aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Plus tard, il atteindrait le reste du monde. Cet épisode a enregistré les cotes les plus élevées de l’histoire de l’émission.

Au « Félin », Walter White Il revient de son exil dans le New Hampshire, réussissant à échapper aux persécutions policières pour retourner à Albuquerque et se venger du groupe néo-nazi qui l’a trahi. Son véritable objectif est de faire en sorte que sa famille reçoive tout l’argent qu’il avait gagné grâce à la production et à la vente de méthamphétamine.

Heisenberg, Le pseudonyme clandestin de Walter, affronte Jack Meller, qui était apparemment associé à son ancien élève Jesse. Jack et ses hommes ont les protagonistes à leur merci mais White les tire tous à distance avec une mitrailleuse. Les hommes de Jack meurent. Jesse se rend compte que Walt a été mortellement blessé. La finale de la série montre Heisenberg sur le sol avec un léger sourire.

¿Walter White est mort dans cette séquence de fin? De nombreux fans pensent que le personnage reviendra dans un spin-off ou une continuation de la série. Parler avec Jimmy FallonCranston a déclaré: « Je ne suis pas libre de révéler ce genre d’informations sans autorisation de sécurité. Je pense que la théorie est drôle. Walter White est définitivement mort. Mort, mort, mort. »

De quelle théorie parle Cranston? Ils disent sur Internet que White a survécu, a changé son nom pour Hal, a épousé une autre femme et a eu une famille nombreuse. La vérité est que l’acteur a nié l’hypothèse et l’a même qualifiée de drôle.