Pokémon Legends : Arceus – Que sont les distorsions spatio-temporelles ?

Dans le jeu de rôle en monde ouvert Légendes Pokémon : Arceus c’est votre travail d’être le premier Pokédex complet créer. Étant donné que cette aventure est antérieure à tous les jeux précédents de la franchise, à une époque où les humains et les Pokémon ne vivaient pas vraiment en harmonie, cette entreprise est très dangereuse. Votre mission sera interrompue par de mystérieux phénomènes appelés distorsions de l’espace-temps, difficile.

Les distorsions spatio-temporelles offrent une opportunité, mais ne sont pas sans risque

Votre personnage vient du présent « Pokémon » et tombe à travers une faille dans la structure spatio-temporelle vers le passé. Un effet secondaire de cet événement sont les distorsions mentionnées précédemment qui peuvent apparaître au hasard de temps en temps dans chacune des cinq régions principales du monde du jeu. La condition préalable est que vous ayez déjà atteint au moins le niveau de recherche 3. De l’extérieur, ils voient comment grands dômes inquiétants que vous pouvez repérer de loin.

D’un autre côté, cela ne devient excitant que lorsque vous dans ces phénomènes. Cela prend souvent un certain temps pour que les choses se produisent au début, mais après un certain temps, la foudre frappera et des Pokémon apparaîtront devant vous. Du côté positif c’est dans les distorsions attraper des monstres très rares. Vous pouvez même en ajouter quelques-uns à votre collection exclusivement ici, par exemple Porygone. Selon la zone dans laquelle vous vous trouvez, différents Pokémon apparaîtront toujours. C’est une excellente occasion de terminer votre quête !

Quels Pokémon spéciaux vous attendent dans Time-Space Warps ?

Sylveus (Prairies d’obsidienne)

Folipurba (Prairie d’Obsidienne)

Gengar (Prairie d’obsidienne)

Sniebel (Prairie d’obsidienne)

Snibunna (Prairies d’obsidienne)

Écureuil (marais rouge)

Flamara (marais rouge)

Igelavar (marais rouge)

Nachtara (marais rouge)

Porygon (marais rouge)

Porygon2 (marais rouge)

Porygon-Z (marais rouge)

Tornupto (marais rouge)

Une distorsion spatio-temporelle extérieure ©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Aquana (Littoral de Cobalt)

Flamara (Cobalt Littoral)

Magnetilo (cobalt côtier)

Magnéton (cobalt côtier)

Arboretoss (Crater Mountain Highlands)

Bauz (Crater Mountain Highlands)

Blitza (Crater Mountain Highlands)

Bollterus (Craterberg Highlands)

Feelinaria (Crater Mountain Highlands)

Koknodon (Crater Mountain Highlands)

Magbrant (Craterberg Highlands)

Rameidon (Crater Mountain Highlands)

Schilterus (Craterberg Highlands)

Silvarro (Crater Mountain Highlands)

Admurai (Terre de givre blanche)

Glaziola (Givre blanc)

Ottaro (Terre Blanche de Givre)

Psiana (Terre de givre blanche)

Cizayox (Pays de Givre Blanc)

Zwottronine (White Frostland)

Cependant, la prudence s’impose ici aussi, car les distorsions spatio-temporelles visent à formateurs expérimentés ! Les Pokémon que vous rencontrez ici sont généralement très fort, souvent entre le niveau 50 et le niveau 60. Donc si vous voulez les défier et idéalement les rattraper, il vous faut une équipe solide. Il convient avec associée à un certain risqueentrer dans ces dômes, mais qui peut vous valoir la peine.

De puissants Pokémon attendent à l’intérieur des distorsions ©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

De plus, il n’y a pas seulement divers Pokémon forts et rares qui vous y attendent, mais aussi quelques objets rares. C’est une autre incitation à visiter ces lieux. À condition que votre équipe soit suffisamment forte et que vous ayez suffisamment de Poké Balls dans vos poches pour attraper tout ce que vous voulez attraper.

« Pokémon Legends : Arceus » est depuis le 28 janvier 2022 Disponible exclusivement pour la Nintendo Switch.