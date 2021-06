Qu’est-ce que la publication Instagram de Jazz Jennings sur le trouble de l’hyperphagie boulimique manque

Ce week-end, la star de l’émission de téléréalité YouTuber et TLC Jazz Jennings, 20 ans, a partagé un message vulnérable et puissant sur Instagram, détaillant sa lutte contre le trouble de l’hyperphagie boulimique.

En postant une paire d’images avant-après d’elle-même, Jennings a écrit : « Comme beaucoup d’entre vous l’ont remarqué, au cours des dernières années, j’ai pris beaucoup de poids. Je souffre d’hyperphagie boulimique, une maladie dans non seulement je suis accro à la nourriture, mais j’en mange en grande quantité. Ma frénésie, ainsi qu’un appétit accru que je ressens à cause de certains des médicaments que je prends, m’ont fait gagner près de 100 livres en un peu moins plus de 2 ans. »

« Je publie cette photo parce qu’il est temps pour moi d’aborder ma prise de poids et de me tenir responsable », a-t-elle écrit. « Je suis prêt à changer mes habitudes ; j’ai dit que je suis prêt à tourner une nouvelle page, mais je suis à court d’arbres maintenant. Je suis prêt à prendre l’initiative et à créer des changements positifs quand il vient à ma santé et à mon corps. J’ai une équipe fabuleuse qui me soutient, à la fois des professionnels et des membres de ma famille/amis, mais en fin de compte, je dois être celui qui s’engage à m’améliorer. «

Ces mots me frappent fort, car en tant que personne d’autre qui lutte chaque jour contre le trouble de l’hyperphagie boulimique, ce sont des mots que je me suis dit.

Et j’ai appris la manière longue, dure et dangereuse que la responsabilité et la perte de poids ne sont pas nécessairement la réponse.

Pour moi, ils étaient une énorme partie du problème.

Je me souviens de la première fois que j’ai purgé.

C’était le retour de ma dernière année de lycée. Je n’avais pas de rendez-vous, alors j’ai choisi de sauter la danse et j’ai juste rencontré mes amis – qui étaient tous en couple – pour le dîner. J’ai mangé un repas assez copieux, dessert compris.

Quand je suis rentré à la maison, ma robe était serrée. Alors j’ai juste… fait que ça s’en aille.

Sans entrer dans les détails déclencheurs, l’acte physique de me vider m’a causé cette poussée euphorique de soulagement que j’ai appris à trop bien connaître au fil des ans, ainsi que la déception qui accompagnait le fait de mal faire (oui, c’est possible ; oui, c’est désagréable).

J’ai lutté contre la boulimie de 17 ans jusqu’à… Eh bien, c’est toujours un combat et je pense qu’il le sera probablement toujours.

Mais je n’ai jamais vraiment prêté attention à la partie qui a précédé, le binging. Les deux étaient tellement liés et la purge a pris le pas dans mon esprit.

Mais grâce à la thérapie et à beaucoup d’apprentissage, j’ai vu que l’aspect binging est le monstre le plus silencieux dans mon esprit, mais pas moins méchant.

La frénésie est le choix délibéré de me blesser. La purge est le cours correct, la défaite.

Ensemble, ils ont causé des dommages importants à mon corps mais aussi à mon esprit.

Et la plus grosse erreur pour moi a été de penser que c’était une question de poids.

L’obsession de la société pour la minceur et la culture de l’alimentation a fait en sorte que j’ai commencé à fixer ma taille et le nombre sur la balance à un jeune âge.

Je me souviens avoir 9 ans en comptant le nombre de calories dans deux tranches de pizza surgelée. Et chaque fois que je me suis purgé, c’était avec l’idée dans mon cerveau que « cela va me débarrasser de la mauvaise nourriture, cela me rendra plus petit ».

Pendant des années, j’ai souhaité être plus petit. Même à ma plus petite taille, ce n’était pas suffisant. J’ai toujours voulu avoir une taille plus petite, dix livres de moins.

Le fait que je ne puisse pas être cela me semblait être un échec. J’ai donc ajouté des laxatifs et essayé d’éliminer les calories que j’avais consommées, même celles que j’avais déjà purgées de mon corps.

Rien ne m’a fait sentir que je le faisais bien.

Parce que le trouble de la frénésie alimentaire est plus important que la nourriture, les corps et les nombres. Il s’agit de contrainte et de contrôle.

Dans les moments où je me gave, je ne peux pas me contrôler. Je me sens lâcher prise, mais il n’y a pas de « lâcher prise ».

J’en ai besoin, quoi que ce soit.

Il y a une envie, une démangeaison, et si je ne la gratte pas, je vais devenir obsédé.

Mon anxiété montera en flèche et mon cœur s’emballera. Mes membres agités se sentiront frénétiques et perdus jusqu’à ce que je mange, mais pas seulement une collation saine.

C’est le confort, c’est la chaleur, c’est la nourriture interdite que les nutritionnistes d’Instagram vous disent d’éviter – mais je ne peux pas.

Alors je craque. Je me gave et je remplis le vide avec de la nourriture. Et je me sens mieux. Et puis je me sens mal. Parce que la nourriture ne m’a pas réparé, et maintenant j’en ai besoin de moi.

Cette « faim » est en fait ma dépression qui se manifeste par un besoin compulsif de nourriture. La nourriture est mon mécanisme d’adaptation, une chose qui me réconforte et me fait me sentir « plein » lorsque la vie me laisse vide. Et quand je me rends compte de ce que j’ai fait, comme une venue à, alors vient l’autre compulsion, celle qui m’oblige à défaire ce que je viens de faire.

Alors je sors de moi la nourriture. Et le cycle continue.

Jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Car il y a vraiment de l’espoir.

Pour moi, c’était la réalisation qu’aucun poids magique ou taille de jean ne me rendrait jamais heureux est la chose qui a finalement cliqué. Que si je n’apprends pas à accepter, sinon à apprécier mon corps maintenant, je ne le ferai pas plus tard, peu importe le nombre de miracles en constante évolution qui survient ou ne survient pas.

Parce que ce n’est pas une question de poids. Il ne s’agit pas de mon apparence. Il s’agit de moi en train de saisir un semblant de contrôle quand je me sens perdre mon emprise.

Je souhaite à Jazz Jennings toute la chance du monde, quel que soit le chemin parcouru pour s’éloigner du trouble de l’hyperphagie boulimique.

Et j’espère qu’elle apprendra tout ce qu’il m’a fallu bien plus de temps que ses 20 ans pour apprendre : que son corps n’est pas son ennemi, que la taille n’est pas un échec, que le concept de minceur ne vaut pas la peine de se faire du mal, et surtout, quoi vous nourrissez n’est pas seulement votre estomac.

Découvrez ce que vous nourrissez et apprenez à aimer cela aussi.

Courtney Enlow est rédactrice en chef de Pop Culture et Good News chez YourTango. Son travail a été présenté à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et autres. Elle est l’ancienne co-animatrice des podcasts Trends Like These et Strong Female Characters.