Weezer se laisse aller à la nostalgie avec « I Need Some Of That »

Weezer a commencé à préparer ses fans pour la sortie de « Van Weezer », le quinzième album studio du groupe de rock alternatif dans lequel ils ont promis d’être « leur album le plus lourd à ce jour ». Après plusieurs retards liés à la pandémie, l’album a enfin une date de sortie pour le 7 mai prochain.

Rivers Cuomo et sa compagnie ont partagé avec leurs fans «I Need Some Of That», une chanson avec une forte inspiration dans le pop rock des années 90 dans laquelle le chanteur chante des temps plus simples où il pouvait s’allonger toute la journée en écoutant de la musique sans rien de bon diffusé à la télévision.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Leigh Whannel dirige ‘Ceremony’, le nouveau clip de Deftones

« I Need Some Of That » est le quatrième single appartenant à « Van Weezer », après « Hero », « Beginning Of The End » et « End Of The Game », une chanson que le groupe a sorti en 2019 et qui fera partie de ce matériau, qui aura de grandes influences sur le heavy metal classique.

Weezer a récemment annoncé son propre aspirateur intelligent «Roomba», qui a été rebaptisé par le groupe «Wroomba». Ceci dans le cadre d’une collaboration menée entre les membres du groupe et la société technologique iRobot.

C’est comme si Weezer nettoyait votre maison, mais il nettoie vraiment et il est tellement mieux qu’un humain Rivers.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Exclure définitivement la possibilité d’un biopic sur ABBA

Actuellement, Weezer travaille sur un projet musical qu’ils ont surnommé «Weezer Seasons». Il se composera de quatre albums de huit chansons chacun, qui seront divisés par thèmes liés aux saisons de l’année, présentant divers styles musicaux allant du pop rock au folk.

Rivers Cuomo, leader et chanteur du groupe, a récemment révélé qu’il travaillait sur sa propre bande musicale intitulée «Buddha Superstar». Toujours sans révéler de détails sur son intrigue, on sait que les producteurs de « American Idiot », une adaptation de Broadway de l’album éponyme de Green Day, collaborent à ce projet.