Lizzo lance le verset « Bottom’s Up » de Nicki Minaj et Barbz n’était pas heureux

Les fans de Nicki ont expliqué pourquoi ils n’étaient pas satisfaits du chanteur.

La nouvelle maman Nicki Minaj reçoit beaucoup d’amour ces derniers temps. Alors que Nicki profite d’un moment privé avec son nouveau-né, le monde continue de la couvrir de mots gentils et d’hommages improbables. Lundi (9 novembre), Tyra Banks arborait une perruque rose et un ensemble futuriste lorsqu’elle animait Danser avec les étoiles, lui donnant le meilleur look de Nicki Minaj. Elle s’est ensuite rendue à TikTok pour partager une vidéo dans laquelle elle parlait de la motivation de Nicki et conseillait aux personnes qui se sentaient déprimées de canaliser l’énergie de Nicki. Lizzo a également fait un clin d’œil au rappeur de Queens sur Instagram Live alors qu’elle déclenchait le verset « Bottom’s Up » de Nicki. Le single 2010 de Trey Songz mettait en vedette Mme Petty et est celui que son Barbz a aidé à refaire surface en 2020 en tant que mouvement viral sur TikTok. Lizzo a l’air de lire les paroles alors qu’elle crache les rimes de Nicki. Il est clair que l’artiste lauréat d’un Grammy est un fan et les Barbz avaient beaucoup à dire sur le fait de regarder Lizzo s’attaquer aux paroles de rap rapide. La réponse au clip a été mitigée, alors regardez la version de Lizzo sur «Bottom’s Up» et dites-nous ce que vous pensez qu’elle a fait.