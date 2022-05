MODOK de Marvel annulé à Hulu après une saison

L’expérience MODOK de Hulu est terminée. Selon la date limite, MODOK de Marvel, la série animée chez Hulu basée sur le super-vilain de la bande dessinée, a officiellement été annulée. La disparition de l’émission dirigée par Patton Oswalt n’est que la dernière adaptation de Marvel à ne pas fonctionner à Hulu, après Helström a été précédemment annulé alors que prévu Howard le canard et Tigra & Dazzler les émissions ont été transmises par le streamer. Comme l’accueil des critiques et des fans a été plutôt positif, il semble probable que MODOK de Marvel a été annulé en raison du faible nombre de téléspectateurs.

Oswalt a créé la série animée pour Hulu avec Jordan Blum et les deux ont servi de showrunners pour la première et unique saison. Oswalt a également exprimé le supervillain titulaire avec la distribution de voix comprenant également Aimee Garcia, Ben Schwartz, Melissa Fumero, Wendi McLendon-Covey, Beck Bennett, Jon Daly et Sam Richardson. L’animation en stop-motion de l’émission a été fournie par Stoopid Buddy Stoodios.

MODOK aspire à être le plus grand super-vilain du monde, mais le voyage pour y arriver n’est pas facile pour lui. La série reprend avec le supervillain ayant passé des années à ne pas prendre le contrôle du monde, grâce à divers super-héros Marvel déjouant toujours ses plans. Il est vendu à la société maléfique GRUMBL alors qu’il traverse une crise de la quarantaine alors qu’il équilibre sa vie « professionnelle » avec sa vie de famille à la maison.

Peut-être qu’il n’y a tout simplement pas un public assez large pour quelqu’un comme MODOK dans le monde d’aujourd’hui, ironiquement alors que tant d’autres super-héros et super-vilains bien connus attirent encore beaucoup l’attention. Pour ceux qui regardent, Patton Oswalt a fait un excellent travail pour donner vie au personnage. Peut-être savait-il comment gérer le personnage en tant que fan du matériel source. L’acteur et comédien avait précédemment révélé, via Empire, comment la série avait vu le jour.

« Jordan et moi avions fait un pilote ensemble pour Fox qui n’a pas fonctionné, une autre idée de super-héros. Et nous étions restés amis parce qu’il est un si grand écrivain et un si grand fan de bandes dessinées », a déclaré Oswalt. « Et puis Marvel a voulu entendre un argumentaire de notre part parce qu’ils font toutes ces émissions animées et nous savons que nous devions faire MODOK, parce que c’est notre gars, nous avions tous les deux un tel amour pour lui, c’est l’une des choses sur lesquelles nous nous sommes liés. Nous l’avons donc lancé et ils ont adoré le terrain, alors nous avons simplement couru avec. »

Oswalt a ajouté: « Quand vous aimez vraiment, vraiment quelque chose, vous ne pourrez pas ne pas voir les défauts et vouloir les explorer … Et surtout avec MODOK, s’il a cet intellect supérieur en huit dimensions, mais il est un super-vilain de niveau D, qu’est-ce que cela lui fait émotionnellement ? C’est une vraie chose à explorer. Nous l’explorons de manière comique, mais je pense que cela vient d’une base émotionnelle très réelle que tout le monde peut comprendre en regardant Donc, ce genre de frustration du monde réel dans lequel nous voulions entrer et nous avons fini par nous amuser beaucoup à le faire. «

Vous pouvez regarder la première et unique saison de MODOK de Marvel streaming sur Hulu.





