Le petit ami d’Aysa Branch: qui est Briley Morgan?

Le 9 novembre, la très magnifique Asya Branch a été couronnée Miss USA 2020.

Elle est la première femme noire à être nommée Miss Mississipi et la première Miss Mississipi à être nommée Miss USA, ce qui soulève des questions, bien sûr, sur sa famille et sa vie personnelle.

Qui est le petit ami d’Aysa Branch, Briley Morgan?

Qui est Aysa Branch?

Asya Branch est née et a grandi dans le Mississippi.

Elle a suivi un programme d’été prestigieux à l’Université de Harvard et est diplômée d’Ole Miss. Actuellement, elle dirige Branch Beauty, une ligne de cosmétiques.

Après sa victoire, elle a posté sur Instagram: « Hier soir, un rêve est devenu réalité et l’histoire a été faite lorsque j’ai été couronnée la toute première Miss Mississippi américaine afro-américaine. Je suis ravie de représenter le Mississippi à Miss USA! Je suis tellement reconnaissant pour le système de soutien que j’ai eu derrière moi tout au long de ce voyage. Amis, famille et sponsors, je ne pourrai jamais assez vous remercier. «

Qui est Briley Morgan?

Le 2 novembre 2020, Briley Morgan a publié une photo de lui et de Branch en train de s’embrasser au bord d’un lac.

« Certains disent que c’est une année jetable, mais j’ai vu Dieu déplacer des montagnes en 2020. » il a écrit: « Aidez-nous à souhaiter bonne chance à ma reine @asyadanielle alors qu’elle s’enregistre pour @missusa aujourd’hui. »

Morgan travaille en tant qu’ingénieur du son dans l’industrie de la musique.

Lorsqu’il ne publie pas de photos de sa belle petite amie Miss USA, il publie des photos de lui à côté de matériel musical et audio.

Plus tôt cette année, il a commencé son «travail de rêve» au Blackbird Studio.

Il joue également de la guitare.

Il est actif, sportif et fort.

Ce n’est un secret pour personne que Briley Morgan est un champion d’haltérophilie.

Le 4 septembre 2019 – alors qu’il était encore socialement acceptable d’aller au gymnase – il a publié un enregistrement de lui-même en train de soulever des poids.

«Le prix à payer pour atteindre des objectifs», écrit-il, «c’est la douleur. #Liftheavy #strongandpretty»

Briley Morgan a une relation solide avec sa petite amie – et Dieu!

Faites défiler son flux Insta et vous trouverez une poignée de citations qui louent le Seigneur.

Sa bio Instagram cite même la Bible: «Vivez avec un but. Jean 15:12». Maintenant, vous ne voyez pas ça tous les jours!

Quel âge a Asya Branch?

Actuellement, elle a 22 ans.

Elle est née le 5 mai 1998, ce qui fait d’elle une Taureau.

Asya Branch est un défenseur de la réforme de la justice pénale.

Quand elle avait 10 ans, son père a été envoyé en prison.

«Les gens nous ont regardés différemment lorsqu’ils ont découvert que mon père était en prison», dit-elle. «C’était une étape critique de ma vie et cela a fini par me changer. J’ai ressenti cette honte écrasante.

Elle a certainement parcouru un long chemin et fera un incroyable représentant des États-Unis d’Amérique.

