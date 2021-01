«  Star Trek: Lower Decks  »: Amazon publie une parodie de la franchise qui respire beaucoup plus d’amour et de dévotion que des alternatives plus sérieuses

Le rejet catégorique que certains des fans les plus rigides de Star Trek expriment à l’égard des «Lower Decks» m’est absolument incompréhensible. Vous n’avez qu’à goûter à quelques-uns des chapitres qui viennent d’arriver sur Amazon Prime Video au cours de la première saison pour vérifier que les responsables vont bien plus loin qu’une simple satire des tropes de la franchise vétéran. Il existe une connaissance approfondie de ses sources narratives et de ses ingrédients les plus essentiels à partir de laquelle, en fait, des propositions pour plus de séries telles que l’irrégulier «Picard» pourraient apprendre.

Allez-y, je n’ai aucun problème avec les satires destructrices et sauvages, celles qui ne laissent pas une tête de marionnette ou ne déconstruisent pas la proposition originale à l’absurdité. Mais ce n’est pas le cas de ‘Lower Decks’, un délice qui parodie sciemment et avec des personnages si bien écrits qu’ils ne se heurteraient pas aux contributions les plus sérieuses de la franchise.

Il part d’un concept en partie similaire à « The Mandalorian », qui transmet le sentiment d’être une série obsédée par mettre au premier plan à l’éternel secondaire, aux notes de bas de page dans les actes galactiques, à la chair à canon et les habitants des scènes au bas du plan. Ici se déroule un mouvement comparable mais différent: les secondaires et les tuez-vous du navire continuent de l’être, mais ils s’avèrent avoir autant de profondeur que les personnages et la capacité d’être des héros que le haut commandement.

Le vaisseau où ils se trouvent est le CSS Cerritos (un nom hilarant depuis le début) et Là, sur les ponts inférieurs, deux sous-lieutenants, techniciens d’entretien et officiers se rencontrent.. Nos protagonistes sont l’idéaliste Brad Boimler (Jack Quaid), un jeune homme qui aspire à s’élever et à devenir capitaine et Beckett Mariner (Tawny Newsome), qui bien qu’ayant le même âge, a déjà traversé plusieurs navires et possède une vaste expérience. sur d’autres missions.

La dernière génération

Mariner est précisément le personnage le plus intéressant de «Lower Decks». Expérimenté, mais complètement retiré des tableaux de bord (pour des causes que nous apprendrons au fil de la saison), volontairement marginalisé avec les secondaires, Cependant, il a une connaissance approfondie de l’univers de Star Trek en raison de ses expériences passées.. C’est-à-dire qu’elle est celle qui fait les blagues les plus incisives et surprenantes, car elle connaît le traditions de la série. C’est elle qui sait que porter un uniforme mal boutonné (détail merveilleux) est la pire offense dans l’univers rigide des hiérarchies de la série, elle est un sosie des écrivains.

«Lower Decks» fonctionne bien comme une réflexion (comme toute bonne parodie) sur les mécanismes de la série à partir de laquelle il part. Autre exemple: le magnifique épisode qui se déroule sur le holodeck et pour lequel toutes les conventions visuelles traversées par la série sont défilées, du trop portée des premiers films à l’éclat délirant des versions de JJ Abrams, c’est une réflexion intelligente (et hilarante) sur l’artificialité de nombre de ses conventions esthétiques.

Mais c’est que «Lower Decks» fonctionne aussi comme une grande série de «Star Trek». Un à prendre avec humour, bien sûr, mais il suffit de regarder le générique sensationnel, une revue des icônes visuelles de la saga, pour comprendre que cette magnifique série écrite par Mike McMahan (de ‘Rick et Morty’, dont il a hérité de son dialogue frénétique et aiguisé comme des rasoirs, et le poids qui est donné à l’extraordinaire travail des voix, débordant de charisme) n’est pas un produit en dehors de la saga. C’est encore un «Star Trek», celui qui sait que des concepts tels que «se battre à mort dans un colisée contre un extraterrestre» doivent être réinterprétés périodiquement pour qu’ils restent valables.

Sans aucun doute, la grande valeur des ‘Lower Decks’ est que peut être apprécié à la fois par les randonneurs (avec un sens de l’humour, oui) et par les nouveaux arrivants à la franchise. Il fait de l’humour avec les Borgs et les Klingons, mais explique en même temps quelles sont leurs caractéristiques les plus exagérées et humoristiques. C’est à la fois un hommage honnête – et souvent émotionnel – à ce qui rend la série géniale et une passerelle parfaite vers ses détails les plus drôles. Et un fan déterminé à fermer cette porte aux futurs fidèles de la saga est la chose la moins « Star Trek » (et la plus parodique) au monde.