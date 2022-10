Selena Gomez accuse Justin Bieber de tricherie dans un combat sur Instagram depuis 2017

Si vous étiez un grand fan de Justin Bieber et Selena Gomez, en particulier de leur relation, il est difficile d’oublier leur tristement célèbre combat Instagram de 2017 où Gomez a accusé son ex-petit ami de la tromper.

Tout a commencé après que Bieber a publié une série de photos avec Sofia Richie, qui avait 17 ans à l’époque et dont on disait qu’elle était sa petite amie.

Les photos n’étaient pas de bon augure pour les fans inconditionnels de Jelena, qui cherchaient toujours à ce que les deux ex se réconcilient.

Selena Gomez a accusé Justin Bieber de l’avoir trompée à plusieurs reprises.

L’accusation de Gomez est intervenue après que les fans de Bieber ont commencé à écrire des commentaires négatifs sous les photos, incitant le chanteur de « Peaches » à riposter.

Il a changé la légende de l’une des photos de lui et Richie, en écrivant : « Je vais rendre mon Instagram privé si vous n’arrêtez pas la haine. Ça devient incontrôlable. Si vous êtes vraiment des fans, vous ne serait pas si méchant avec les gens que j’aime. »

Le changement de légende a immédiatement provoqué une vague de réactions négatives de la part de ses fans et a également attiré l’attention de Gomez.

Elle a répondu à Bieber, écrivant sous le message de lui et de Richie : « Si vous ne pouvez pas gérer la haine, alors arrêtez de publier des photos de votre petite amie lol- Cela devrait être spécial entre vous deux seulement. Ne soyez pas en colère contre vos fans … Ils t’aiment et t’ont soutenu avant tout le monde.

La réponse de Gomez a été accueillie avec les éloges de ses fans et de Biebers, bien que le chanteur n’ait pas été impressionné par la plaisanterie de son ex-petite amie.

En réponse, Bieber a appelé son ex-petite amie, suggérant qu’elle l’avait « utilisé » pour sa renommée.

« C’est drôle de voir des gens qui m’ont utilisé pour attirer l’attention et essayer encore de pointer du doigt de cette façon », a-t-il écrit. « Triste. Tout amour. »

Dans un commentaire séparé, il a poursuivi : « Je ne suis pas du genre à recevoir de la haine. J’espère que vous pourrez tous être gentils avec mes amis et les uns avec les autres. Et oui, j’aime mes fidèles.

Gomez a ensuite riposté, accusant Bieber de l’avoir trompée.

« C’est drôle comme ceux qui ont triché plusieurs fois pointent du doigt ceux qui ont pardonné et soutenu, pas étonnant que les fans soient en colère. Triste. Tout l’amour. »

Bieber a alors riposté, accusant Gomez d’être celui qui avait triché et non lui. « J’ai triché… Oh, j’ai oublié toi et Zayn ?

Bieber a répondu, faisant référence à une interview que Gomez a faite avec InStyle UK où elle a admis que si Malik « m’avait invité à un rendez-vous, je serais vu avec lui. Je plaisante, mais je ne plaisante pas. »)

Gomez a ensuite mis fin à la querelle en publiant un collage de photos dédiées à ses fans sur Instagram, jetant apparemment de l’ombre sur Bieber, tandis que l’interprète de « Baby » a supprimé toute sa page Instagram.

Cependant, l’actrice de « Only Murders in the Building » a admis plus tard qu’elle regrettait sa bagarre publique avec Bieber, publiant une brève déclaration sur son Snapchat.

« Ce que j’ai dit était égoïste et inutile », a-t-elle écrit en un clin d’œil sur un fond noir.

Bieber a déjà parlé de son manque de fidélité dans les relations, faisant allusion au fait qu’il a trompé Gomez.

Dans une interview accordée en 2015 au magazine ID, Bieber a parlé de sa rupture avec Gomez.

« Nous travaillions sur la façon d’être dans une relation, comment être nous-mêmes, qui nous étions, au milieu d’avoir des gens qui jugent notre relation à travers les médias. »

« Je pense que ça m’a vraiment chamboulé la tête aussi. Parce qu’alors, c’est comme la confiance et toutes ces autres choses qui commencent à perturber votre esprit. Vous êtes sur la route. Et il y a de belles femmes sur la route. Et tu ne fais que t’attirer des ennuis… »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.