Liste des acteurs et personnages de « Thistle » – Saison 2 : qui est qui dans les nouveaux chapitres

Après plus d’un an d’attente, les fans de « Cardo » vont enfin pouvoir profiter de la deuxième saison du Série espagnole d’Atresplayer. Les six nouveaux épisodes du drame mettant en vedette Ana Rujas seront diffusés le 12 février 2023 sur la plateforme de streaming.

Le nouvel opus de la fiction créée par Claudia Costafreda et Rujas se déroule trois ans après les événements de la première saison. Maria est libérée de prison et tente de retrouver sa vie, même si la partie autodestructrice d’elle veut reprendre le contrôle.

« Pour nous, Cardo 2 était un défi, car la première saison est très récente. Ce que nous proposions était de faire quelque chose de différent qui nous stimulerait, raconterait d’autres histoires, verrait une Maria différente. Si on n’a pas fait une évolution pour jouer d’autres sujets, on n’en avait pas envie», a indiqué Costafreda à Espinof.

En plus de Rujas, des acteurs tels que Diego Ibáñez, Ana Telenti, Clara Sans, Pilar Gómez, Victoria Santos, Joan Solé, Alba Galocha et Edu Tudela reviendront. Alors qu’Arrieta Villa, Nur Olabarría et Nassim Lyes rejoignent le casting de « Chardon”. Ensuite, qui est qui dans saison 2 de la série Atresplayer?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES SAISON 2 « CARDO »

1. Ana Rujas comme Maria

Après avoir passé trois ans en prison, María a changé et est prête à rattraper le temps perdu et à reconstruire sa vie. Bien qu’elle veuille s’éloigner de ce chemin d’excès qui lui a causé tant de problèmes et trouver un emploi stable, ce ne sera pas facile, d’autant que son côté obscur aura du mal à émerger.

Ana Rujas dans le rôle de María dans la saison 2 de « Cardo » (Photo : Atresmedia)

2. Diego Ibanez comme Gabriel

Diego Ibañez reprend le rôle de Gabriel, un garçon de 26 ans, associé dans une société de location de motos électriques. L’acteur et chanteur le décrit comme « un Cayetano, il est timide et doux, un bon garçon ».

Diego Ibáñez dans le rôle de Gabriel dans la saison 2 de « Cardo » (Photo : Atresmedia)

3. Ana Telenti comme Eva

Ana Telenti revient pour donner vie à Eva, l’amie de María qui a repris le contrôle de sa vie, travaille dans une clinique esthétique du quartier de Salamanque et envisageait d’épouser Carlos, un policier municipal. Que va-t-il lui arriver dans les nouveaux épisodes de « Thistle » ?

Ana Telenti dans le rôle d’Eva dans la saison 2 de « Cardo » (Photo : Atresmedia)

4. Clara Sans comme Bego

Clara Sans revient dans le rôle de Bego, une femme volontaire et autoritaire. Dans le premier épisode, il a vécu dans un appartement du centre de Madrid qu’il a acheté avec l’héritage de sa grand-mère et a travaillé dans la production publicitaire, où il a rencontré María.

5. Nur Olabarría en Père Noël

Nur Olabarría est chargée de jouer le Père Noël dans la deuxième saison de « Cardo » et en conversation avec Atresplayer, elle a indiqué que son personnage va nous réveiller, nous surprendre et, surtout, « Il va embrasser nos joues et il va prendre nos cœurs”.