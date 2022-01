Star Wars Battlefront 3 n’est pas en développement chez DICE

UNE Star Wars Battlefront 3 ne serait pas en développement. Arts électroniques et Disney ont évidemment d’autres plans avec le guerres des étoilesmarque en ce qui concerne les studios EA.

Il y a eu au total trois nouveaux jeux Star Wars a annoncé qu’EA devait produire pour Disney, mais un Battlefront 3 n’en fait probablement pas partie.

Les trois matchs de Divertissement de réapparition à développer pour Chute des Titans et Légendes Apex responsable alors qu’elle a récemment avec Star Wars Jedi : Ordre déchu ont su convaincre.

Un nouveau front de bataille du studio de développement DICE est actuellement disponible pas sur le plan.

3 nouveaux jeux mais pas de Star Wars Battlefront 3

Via GamesBeat, on dit maintenant que DICE ne développera plus de nouveau front de bataille à l’avenir. Bien plus il devrait rester sous EA que Respawn Entertainment produit les jeux « Star Wars » pour EA et Disney. C’est pourquoi les trois projets n’ont été confirmés que par et avec Respawn.

La raison en semble assez claire. DICE est censé se concentrer sur Production de la marque Battlefield en interne concentrer. EA aimerait de toute façon se concentrer davantage sur ses propres marques. Et après plus de lancement infructueux de Battlefield 2042 DICE doit d’abord s’occuper de résoudre ce problème. Mais même après cela, il devrait rester le cas que Battlefield est le principal objectif de DICE.

Nous ne pouvons pas encore dire si ces plans changeront à nouveau à l’avenir. Bien sûr, tout est possible dans le cosmos du jeu. Mais s’il devait y avoir un Battlefront 3, un jour, cela pourrait prendre un certain temps. Avec une marque aussi forte que Battlefront, il semble peu probable qu’elle soit abandonnée et mise de côté définitivement et pour toujours, à mon avis. Nous verrons.

Une question demeure, cependant, et c’est la question de savoir ce que FPS de réapparition. Quel genre de jeu de tir à la première personne Respawn produira-t-il ici ? Avez-vous des idées? Alors n’hésitez pas à écrire dans les commentaires et à discuter avec nous. Ce qu’il faut savoir, ce sont les esprits créatifs derrière Médaille d’honneur : au-dessus et au-delà en sera responsable. Vous souvenez-vous du titre ?