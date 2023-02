Pam Grier a révélé pourquoi elle avait refusé un rôle dans Octopussy

Acteur Pam Grier a récemment révélé pourquoi elle avait refusé un éventuel rôle de Bond Girl dans le film réalisé par John Glen en 1983 James Bond film, Poulpe. Grier a commencé sa carrière dans le divertissement au début des années 1970 en jouant dans des films de femmes en prison avant de jouer le rôle principal dans des films d’action Blaxploitation comme Coffy, Brun ruséet Vendredi Foster. L’acteur est également apparu dans le film de 1972 Blacule et sa suite de 1973, Cri Blacula Cri. Cependant, alors que le public perdait tout intérêt pour le genre, l’apparition de Grier ralentit également. Pourtant, l’actrice est finalement revenue à ses racines féminines principales, en jouant dans le drame policier de Quentin Tarantino en 1997. Jackie Brown.





Récemment, lors d’une conversation avec Entertainment Weekly, la star a révélé pourquoi elle avait refusé un rôle potentiel de Bond Girl dans le film de James Bond, Poulpe. Grier a déclaré qu’à ce stade de sa carrière cinématographique, elle n’était pas intéressée à jouer un personnage qu’elle estimait être plus « une réflexion après coup ». Pourtant, bien qu’elle n’ait aucun intérêt à incarner une Bond Girl, Grier a déclaré que son agent l’avait programmée pour rencontrer la famille Broccoli, qui était en charge de la franchise James Bond.

Grier a déclaré: « Mes agents m’ont fait rencontrer la famille Broccoli, et je vais, ‘Je ne suis pas disponible.’ Ils m’ont regardé et m’ont dit : ‘Eh bien, pourquoi es-tu ici ?’ Je réponds : « Je ne sais pas. Mon agent m’a dit de venir me voir. » Mais je voulais juste faire des personnages vraiment approfondis qui n’étaient pas prévisibles. J’ai tout refusé.





Pam Grier avait l’impression que les Bond Girls étaient « une réflexion après coup »

L’acteur a continué, disant à EW que le rôle n’était tout simplement pas pour elle, ni quelque chose qu’elle voulait dépeindre. Elle a dit: « J’ai juste senti qu’être une Bond girl serait: Qu’est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aider à le sauver? Est-ce qu’il me sauve? Une Bond girl est une pensée après coup, une CliffsNote, peut-être. J’ai demandé, « Est-ce que je défie Bond ? Est-ce que je veux le tuer ? Vais-je le tuer avant qu’il ne me tue ? » Ils n’y avaient pas pensé. Je leur ai donné d’autres idées, beaucoup plus profondes et intéressantes que ce qu’ils faisaient.

Bien sûr, dans la franchise d’action d’espionnage, James Bond est toujours associé à Bond Girl, qui est décrite comme une amoureuse ou une ennemie. Au fil des ans, le tristement célèbre rôle de Bond Girl a également reçu de nombreuses réactions négatives pour avoir présenté des stéréotypes sexistes avec ses personnages féminins. Pourtant, même si Octopussy a reçu principalement des critiques négatives de la part des critiques, le film a été un succès au box-office et a rapporté plus de 180 millions de dollars dans le monde, contrairement à son budget de 27,5 millions de dollars.