Terminez le premier essai de Percival Rackham dans Hogwarts Legacy, toutes les énigmes expliquées

Après votre mentor professeur figue de retour de Londres, vous recevrez un nouveau contrat principal qui vous conduira au premier procès de Percival Rackham fils. Dans la perspective, cependant, vous devez d’abord vous rendre à celui que vous avez trouvé avec le professeur chambre à cartes retour – cette fois avec le livre dans les bagages. Vous le placez à l’entrée de la chambre, déverrouillant ainsi le premier d’un total de quatre essais.

On vous explique les énigmes qui vous attendent dans le premier essai de Percival Rackham.

Avis: Vous ne pouvez commencer le premier test que lorsque votre personnage a atteint le niveau 11.

Rencontrez le professeur Fig à la tour de San Bankar

Si vous avez reçu la commande, vous devez aller tout au nord, toujours au-dessus Village sorcier de Pré-au-Lard, voyage. Ici, vous rencontrerez à nouveau le professeur Fig. Nous vous recommandons de faire ce long voyage avec le balai (c’est comme ça qu’on le débloque), car vous êtes beaucoup plus lent à pied. Lorsque vous arrivez chez votre mentor, assurez-vous de passer au nouveau Emplacement de la flamme aux puces (Tour de San Bankar) gratuit.

Déverrouille le nouveau point de déplacement rapide. © Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Vous pouvez maintenant commencer la tâche et parler au professeur. Tout d’abord, vous devez vous occuper de quelques gobelins dans un petit camp devant la tour. Il est préférable d’utiliser la magie désillusionà la furtivité et à l’embuscade. Avec la magie Petrificus totalus le garde à la porte peut être abattu sans alerter les autres gobelins à proximité.

De cette façon, vous vous facilitez un peu la tâche et vous pouvez éliminer directement les premiers gobelins sans vous battre. En fin de compte, cependant, c’est à vous de décider comment vous agissez ici. Bien sûr, un combat ouvert avec tous les kobolds présents vous complique un peu la tâche, selon votre niveau. Mais si vous êtes déjà pratiqué, cela ne devrait pas être un problème majeur pour vous.

Une fois tous les ennemis éliminés, vous pouvez rechercher et piller le camp. Finalement, vous en trouverez un dans une tente dans le coin sud-est du camp Lettre de commande de Ranrok. Avez-vous lu ceci, vous serez attaqué par plusieurs gobelins. Vous devez faire face à ce combat.

Lorsque tous les adversaires ont finalement été vaincus, il va à la tour réelle. Le professeur Fig ouvre la grande porte avec l’aide d’un Charme de déverrouillage et vous pouvez explorer l’intérieur. Montez les escaliers et parlez-moi Perceval Rackham dans la peinture.

Maintenant tu dois Entrée au premier examen trouver. Redescendez les escaliers et faites attention aux familiers sur le sol traces de magie ancienne. Interagissez avec le point pour démarrer l’essai.

Le premier procès de Percival Rackham

Une fois dans le donjon, montez jusqu’à une grande arche avec un gouffre derrière. Ce n’est évidemment pas le cas. Tournez donc à gauche et descendez les escaliers. Vous pouvez en trouver un autre ici trace de magie ancienne. Si vous interagissez avec, un pont apparaîtra au-dessus de votre tête. Remontez donc les escaliers et traversez le pont où se trouvent deux coffres. Traversez ensuite un escalier roulant pour accéder à la zone suivante.

vous attend dans la salle attenante portail et un de plus trace de magie ancienne, avec lequel vous devez interagir. Cela activera le portail au milieu de la pièce. Parcourez-le et pillez tous les coffres de la zone suivante. Traversez à nouveau le portail et suivez le passage vers l’immense salle avec les nombreuses statues. Finalement, vous serez un Protecteur Pensine et deux sentinelles attaque.

Une fois que vous avez vaincu tous les adversaires, vous pouvez trouver un coffre optionnel sur le côté droit du hall. Tirez sur le marqueur avec un sort standard et utilisez les escaliers qui apparaissent pour vous rendre de l’autre côté.

1. Énigmes de plate-forme

Retournez maintenant dans la chambre avec la plate-forme flottante. Vous pouvez l’utiliser pour vous rendre de l’autre côté par accident. Si vous en avez envie, vous pouvez récupérer d’autres coffres optionnels en cours de route. Agissez maintenant avec le trace de magie ancienne activant ainsi un autre portail. Ici, vous ne trouverez qu’un autre coffre. Sautez à travers le portail une fois de plus.

Allez maintenant au fond de la pièce avec la plate-forme. Un autre vous attend ici Protecteur Pensine.

Cela vous mènera dans la zone arrière où un autre combat vous attend. © Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

2. Énigmes de plate-forme

Si cet adversaire est également vaincu, allez au fond de la grande chambre et enfin montez les escaliers. Accio tire maintenant la plate-forme suivante vers vous. Sautez sur celui-ci pour commencer avec le trace de magie ancienne d’interagir. Un autre portail s’ouvre au milieu de la pièce. Traversez le portail du côté bleu, provoquant la disparition du pont. Cela vous permet de déplacer la plate-forme vers la zone arrière par accio.

Tirez la plate-forme de l’autre côté. © Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Vous l’avez probablement deviné: Maintenant, vous passez par le côté rouge du portail, faisant réapparaître le pont. Montez les escaliers, tirez la plate-forme vers vous, sautez et tirez-vous de l’autre côté. Dans la zone suivante, vous pouvez recommencer avec des adversaires.

3. Énigmes de plate-forme

Après le combat, dirigez-vous vers le gouffre avec la prochaine plate-forme en face. Un autre apparaîtra également ici sentier magiqueavec lesquels vous devez interagir. Maintenant, un autre portail apparaît derrière la plate-forme, mais vous devez d’abord l’atteindre.

C’est le dernier, mais aussi les énigmes les plus difficiles du premier examen.

Sautez sur la plate-forme et tirez également vers la grande plate-forme directement devant vous. Maintenant, tournez-vous vers côté droit de la grande grotte et te tirer contre le mur. Arrivé ici tu vois derrière le portail une autre façon de vous accio. Lorsque vous atteignez le portail, descendez pour ouvrir le coffre. Passez ensuite par le portail et tirez votre plate-forme vers vous pour grimper.

Remontez sur votre plate-forme. © Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Tirez maintenant votre plate-forme devant le portail, de sorte que vous une autre plateforme peut voir. Accio vous tire cette plate-forme pour que vous puissiez sauter dessus.

Sur le deuxième plate-forme arrivé, vous pouvez maintenant vous tirer de l’autre côté et avec lui le premier essai par Percival Rackham fin.