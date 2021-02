Dwayne Johnson dit qu’il se présenterait à la présidence si c’est «  ce que les gens veulent  »

Le lutteur devenu acteur a longtemps été présenté comme un futur candidat à la présidentielle et il semble qu’avec le temps, il commence sérieusement à y réfléchir.

«Vraiment, je le pense, et je ne suis en aucune façon désinvolte avec ma réponse.

« Cela dépendrait des gens … Alors j’attendrais, et j’écouterais. J’aurais mon doigt sur le pouls, mon oreille au sol. »

Tout le chemin du retour en 2017, il a dit Le spectacle Ellen DeGeneres il «envisageait sérieusement» de se proposer pour le poste le plus élevé.

«Il y avait un réel sentiment de sérieux, qui m’a fait rentrer chez moi et penser: ‘Laissez-moi vraiment repenser ma réponse et assurez-vous que je donne une réponse qui est véridique et respectueuse.’