Le bien-être au naturel ou l’art de revenir à l’essentiel

Revenir à l’essentiel est un art de vivre qui contribue pleinement à votre bien-être. En vous offrant la possibilité de vous recentrer sur ce qui est primordial, vous adoptez un mode de vie plus sain pour vous et pour ceux qui vous entourent. De plus en plus de personnes aujourd’hui souhaitent changer leur rythme de vie et revenir à des pratiques plus saines et plus naturelles. Au sein d’une société qui ne se repose jamais, il est important de savoir se concentrer sur soi-même et de se débarrasser du superflu. Dès maintenant, vous pouvez retrouver sur Ma Maison Ma santé, tous nos conseils pour adopter un mode de vie qui se base activement sur votre bien-être.

La Slow life : prendre le temps de penser à vous

Pour beaucoup, revenir à l’essentiel en tant que mode de vie repose sur la simplicité. La Slow life, mouvement initié dans les années 80 et qui signifie en anglais “vie lente”, est aujourd’hui un terme qui représente un mode de vie simple. Il incarne l’idée d’un bien-être au naturel et encourage à revenir à ce qui nous est essentiel au quotidien. De plus en plus tendance, la Slow Life vous invite à ralentir pour mieux apprécier les plaisirs simples et prendre le temps de vous reconnecter à vous-même. Vous vous recentrez ainsi sur des valeurs primordiales telles que l’amour, le respect, la nature, etc. On retrouve d’ailleurs plusieurs déclinaisons de ce mouvement avec des intérêts plus ciblés comme la Slow food ou la Slow cosmétique :

La Slow food vous sensibilise à l’alterconsommation et à l’écogastronomie. En d’autres termes, il s’agit de privilégier une cuisine avec des produits locaux et de saison pour vous permettre de manger plus sain avec des plats gourmands. La Slow food, c’est aussi se réapproprier l’art et les plaisirs de la table avec de la famille ou des amis.

Autre déclinaison de la Slow Life, on retrouve la Slow cosmétique qui se base, quant à elle, sur l’usage de produits naturels et sains pour votre peau. Elle prône une consommation alternative de la beauté avec des produits écologiques et des composants neutres pour vous permettre de prendre soin de vous de la meilleure façon.

Ce mode de vie vous offre ainsi un large champ de possibilités pour raisonner votre consommation tout en prenant soin de l’environnement et de votre plaisir. Loin du superflu, vous profitez d’un retour à l’essentiel salutaire et de tout ce que ce dernier peut vous offrir. Slow tourisme, Slow sport, Slow school, ce nouvel art de vivre s’applique à tous les domaines de votre vie pour un bien-être inédit.

Rompre avec un mode de vie sur-connecté

À l’ère du digital, il est difficile aujourd’hui de couper de son téléphone, ou de laisser de côté son ordinateur ou sa tablette et de décrocher. Dans le cadre du travail ou pour tromper l’ennui, se détacher d’un écran est devenu un véritable défi au quotidien. En effet, la société actuelle nous invite constamment à un usage intensif de ces objets connectés. Malgré nous, de nouvelles habitudes s’installent et il semble alors de plus en plus difficile de rompre avec ce rythme effréné et le flot incessant d’informations qui vous sont proposées. Vous concentrer sur les principes de la Slow Life vous permet alors de retrouver un équilibre intérieur sain et de réels moments de détente.

La lecture d’un livre, ou l’écoute d’une musique redevient un moment privilégié où vous prenez du temps pour vous et sans écran. La sonnerie récurrente de vos notifications ne vous préoccupe plus et vous vous reconnecter à des joies plus simples naturellement. La Slow life, c’est finalement revenir à ce qui devrait toujours occuper une place essentielle dans votre vie : vous-même. Avec une routine beauté bio et saine, un régime alimentaire adapté qui met en valeur les productions de vos agriculteurs locaux ou encore des moments de détente simples, vous visez un bien-être au naturel qui vous fait du bien. Se balader, découvrir le monde, rire entre amis ou partager des souvenirs heureux en famille sont alors autant d’instants précieux qui vous permettent de prendre soin de vous de la plus belle façon.