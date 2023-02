Liste des acteurs et personnages de « The First Time »: qui est qui dans la série colombienne Netflix

« La première fois » c’est une série colombienne qui cherche à mener la préférence de l’audience netflix depuis février. Pour cela, le programme télévisé propose une intrigue inhabituelle et, bien sûr, un casting composé de stars du théâtre nouvelles et établies. Ici on vous en dit plus sur les acteurs et personnages de la fiction qui se déroule dans les années 70.

De quoi parle « La première fois » ? L’histoire de la production télévisuelle se concentre sur Eve, un jeune étudiant qui entre dans une école de garçons pour étudier. La seule femme dans les couloirs et les salles de classe a une grande influence sur ses plus de 600 camarades de classe, leur montrant des mondes qu’ils ne connaissaient pas, comme la littérature, la danse et la romance.

Camille C’est le garçon qui se réveille totalement lorsqu’il rencontre sa nouvelle compagne, dont il tombe follement amoureux. Cependant, le jeune homme découvre que derrière les beaux jours de l’amour se cachent aussi des tempêtes qui peuvent vous faire frissonner de déception.

Le secret d’Ève finit par lui briser le cœur dans cette comédie avec laquelle Netflix cherche à répéter les succès télévisuels actuels. Apprenez ici qui sont les protagonistes et les acteurs qui composent le cercle principal de cette histoire de nostalgie.

Içi vous pouvez voir La bande-annonce officielle de « La première fois »:

QUI EST QUI DANS « LA PREMIÈRE FOIS » SUR NETFLIX ?

Francisca Estevez Navas comme Eva

Francisca Estévez a le défi d’être Eva dans la série « The First Time », une jeune femme ouverte d’esprit qui révolutionne sa nouvelle école de garçons. La fille de Bibiana Navas a déjà eu quelques défis à la télévision, comme à la production « La petite-fille choisie » de RCN avec Carlos Torres.

Francisca Estévez posant pour ses réseaux sociaux (Photo : Francisca Estévez / Instagram)

Emmanuel Restrepo comme Camilo

Emmanuel Restrepo dans le rôle de Camilol’étudiante entichée qui tombe captive aux pieds d’Eva dans le programme colombien de Netflix. Le jeune acteur s’est fait remarquer pour avoir fait partie de « Nouvelles d’un enlèvement », basé sur le livre du même nom de Gabriel García Márquez, sur Amazon Prime Video.

Emmanuel Restrepo, à l’extrême droite, à côté de Francisca Estévez (Photo : Netflix)

Sergio Palau comme Matias

Sergio Palau a le personnage de Matías, un jeune homme très attaché aux règles conservatrices, qui ne voit pas d’un bon œil l’arrivée d’Eva et qui s’attache à lui rendre la vie misérable. L’acteur a fait partie du film « The Turtle Maneuver » et de séries comme « Le village »« Blocco 181 » et « Révélé : de tous les postes ».

Sergio Palau dans le rôle de Matías dans une scène de la série (Photo : Netflix)

Acteurs qui complètent le casting de « The First Time »

Julien Cérati

Brandon Figueredo

Chichila Navia

Véronique Orozco

Santiago Alarcón

COMMENT VOIR LA SÉRIE « LA PREMIÈRE FOIS » ?

La série « La première fois » Il est disponible sur la plateforme de streaming. Netflix au 15 février 2023. Pour voir les chapitres du programme colombien, en ligne, il faut cliquer sur ce lien.