À quel point le livre Bridgerton 2 est-il similaire à la série Netflix

L’histoire de Kate Sharma et Anthony Bridgerton est quelque peu différente dans le roman original. Découvrez Le Vicomte qui m’aimait de Julia Quinn.

©IMDBBridgerton a créé sa deuxième saison sur Netflix.

La deuxième saison de Bridgerton au Netflix Il fait fureur : depuis sa première sur la plateforme de streaming, les abonnés n’ont cessé d’y jouer et de le positionner parmi les tendances du catalogue. Et c’est qu’après tant d’attente, les nouveaux épisodes produits par Shonda Rhimes sont enfin arrivés, qui adaptent une nouvelle fois les romans de Julia Quinn. Dans ce cas, c’est le livre. Le vicomte qui m’aimaitqui présentait quelques différences dans son adaptation à l’écran.

+ 4 différences entre Bridgerton 2 et le livre

4. Quelle est l’origine des sœurs Sharma ?

Kate SharmaSimone Ashley et Edwina Sharma comme Charithra Chandran ils sont présentés dans la fiction comme deux jeunes qui arrivent d’Inde à Londres, épaulés par Lady Danbury, pour que le plus jeune d’entre eux puisse trouver un partenaire. La vérité est que dans les textes originaux de Julia Quinn, le nom de famille des deux est Sheffieldils ont l’air très différents dans les descriptions, et en réalité, ils abordent la ville avec très peu de ressources et beaucoup d’efforts.

3. Y a-t-il un mariage à Bridgerton 2 ?

La fiction de Netflix sait très bien ce qu’aiment ses abonnés : le drame. En ce sens, la demande en mariage d’Anthony à Edwina a été incluse. Tout cela aboutit à l’annulation du mariage, amenant la famille Bridgerton à diminuer son prestige. Cependant, dans Le vicomte qui m’aimait, le protagoniste ne s’engage pas avec la plus jeune des sœurs à tout moment de l’histoire.

2. Comment s’est passée la première rencontre entre Kate et Anthony ?

L’histoire de Kate Sharma et Anthony Bridgerton retient l’attention des fans de la série d’époque. Et bien que dans la version Netflix leur rencontre ça parait un peu improvisé, dans la version originale, la personne chargée de les présenter est Colin. En fait, cela commence comme une blague dans laquelle il lui assure que Sharma était intéressée à le rencontrer, alors qu’en vérité son opinion était très différente.

1. Comment est l’engagement entre Kate et Anthony ?

Comme dans toutes les adaptations audiovisuelles, Netflix propose une synthèse d’une bonne partie des scènes décrites dans le livre. Mais Julia Quinn a très bien expliqué comment Anthony a pris la décision de se fiancer avec Kate. Au début, le vicomte a peur de mourir au même âge que son père et de quitter Sharma, il refuse donc de se marier. Malgré cela, elle ne peut cacher son amour : lorsqu’une abeille pique la jeune femme, raison pour laquelle son père est mort, dans la série elle se rapproche rapidement de Kate. Mais dans le livre… C’est la raison de votre engagement !

