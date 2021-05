La Cruella de Disney a-t-elle une scène post-crédit?

Il y avait un temps où vous pouviez quitter le cinéma dès que le générique commençait à jouer, en sachant que l’histoire était faite et époussetée. De nos jours, la question que la plupart des gens se posent avant même le début du film est: y aura-t-il une scène post-crédit? Avec les films Marvel de Disney ouvrant la voie dans les scènes post-crédit et en faisant d’eux une attente plutôt qu’une exception, il n’est pas trop difficile d’attendre les propres de Disney. Cruella pour donner un peu plus aux fans, et ils ne déçoivent pas. Continuez à lire pour les spoilers.

Tout le monde sait que la préquelle de Disney examine les débuts de la vie 101 Dalmatiens méchant, et est donc venu avec l’idée préconçue que cela se terminerait d’une manière ou d’une autre par une référence au classique animé, qui a reçu un remake d’action en direct dans les années 90 avec Glenn Close dans le rôle de Mme de Vil. La scène post-crédit fait cela d’une manière importante, ce qui signifie que d’une manière ou d’une autre, nous n’avons probablement pas vu le dernier d’Emma Stone. Cruella.

Le film passe une grande partie de son temps d’exécution à détailler la vie de Cruella avant qu’elle ne devienne obsédée par la fourrure dalmate. Cela comprend ses premières rencontres avec Horace et Jasper, son choix de vie pour devenir une petite criminelle et son incursion dans le monde de la mode tout en cherchant à se venger de la mort de sa mère. Cependant, alors que le générique de fin commence à rouler, on peut soutenir que Cruella n’est pas tout à fait devenue la méchante folle que l’on voit traquer les chiots noirs et blancs dans 101 Dalmatiens. Alors, que se passe-t-il sur la scène post-crédit et où va-t-il exactement mener?

La scène, qui apparaît à mi-générique, reprend à la fin du film où Cruella découvre que l’un des Dalmatiens qu’elle a acquis de la baronne d’Emma Thompson après son arrestation est enceinte de chiots. Nous découvrons que Cruella a envoyé deux des chiots comme cadeaux à un certain Anita et Roger, avec des cartes les présentant respectivement à Perdita et Pongs. Nous savons déjà que les deux chiens finiront par réunir un jour Anita et Roger pour une promenade dans le parc, qui à son tour met en mouvement l’histoire de 101 Dalmatiens.

À partir de cette scène, Disney s’est intelligemment laissé des options pour savoir où ils pourraient aller s’ils continuent l’histoire de Cruella. Ils pourraient faire un autre film autonome, ce qui développerait davantage la manie de Cruella alors qu’elle progresse vers une méchante pantomime, car à la fin de cette sortie, elle n’est pas encore tout à fait à bord de ce train fou. La deuxième option serait de suivre la voie que Disney a empruntée précédemment avec maléfique, racontant le 101 Dalmatien histoire du point de vue de Cruella et prenant potentiellement la liberté de la transformer en un autre personnage incompris qui n’était pas aussi mauvais qu’elle était censée l’être.

Les critiques du film ont été mitigées, certaines soulignant que Stone’s Cruella ne fait tout simplement pas peur comme elle le devrait, d’autres ajoutant qu’il y a quelque chose de creux dans le film et qu’il y a beaucoup de style sur le fond, ainsi que de nombreuses plaintes selon lesquelles la durée d’exécution est probablement 20 minutes plus longue que nécessaire. . Il y a eu quelques critiques plus positives, dont la plupart ont donné une approbation générale du film comme étant « divertissant » et « aboyant le bon arbre », ainsi que certains qui ont trouvé le plus compatissant Cruella était plus crédible que son homologue vil et animé.

En fin de compte, les recettes au box-office seront probablement un facteur décisif pour savoir si Disney décide de se plonger davantage dans la vie de de Vil ou de laisser l’histoire là-bas. Tenant compte du grand nombre d’autres personnages et films qu’ils ont déjà à divers stades de développement pour les redémarrages et les remakes, Cruella devra probablement gagner ses galons – ou des places selon le cas – avant de donner le feu vert à d’autres sorties cinématographiques dans les cinémas ou en exclusivité sur Disney Plus.

