Romeo Santos a présenté son quatrième enfant et a annoncé une tournée aux États-Unis

in

Musique

Romeo Santos est prêt pour une année 2023 chargée avec un nouveau membre de sa famille qui vient d’arriver au monde et une tournée qui le mènera aux États-Unis. L’information!

©GettyRoméo Santos

Le new yorker Roméo Santosmieux connu sous le nom de King of Bachata, est actuellement au Pérou où il a débuté sa tournée Formule 3, Le Tour où il fait la promotion de son nouvel album studio qui fait suite aux entrées précédentes Formule Vol.1, Formule Vol.2, Doré et utopie. Ainsi, cet artiste talentueux revient avec un nouveau répertoire pour séduire ses fans avec des rythmes entraînants.

Les dates de cette tournée aux États-Unis ? Le 3 juin, il sera présenté au SoFi Stadium d’Inglewood, le 9 de ce mois, il arrivera au Citi Field de New York et le 16 au Loan Depot Park de Miami. Le 24 juin l’occasion de voir Roméo Santos aux États-Unis, il est au Minute Maid Park de Houston, puis il arrive en Europe du 6 au 9 juillet à Madrid. Rien de mal!

Romeo Santos est dans un bon moment personnel et professionnel

comme nous l’avons dit plus haut Roméo Santos Il est actuellement en Amérique du Sud, plus précisément au Pérou, où il offre ce mardi le dernier de ses 4 concerts à guichets fermés au Stade National, chose qui se répète dans d’autres pays de cette région où il se produira, comme le Chili et l’Argentine. .

Via son compte Instagram Roméo Santos fait des annonces concernant Formule 3, Le Tour et où le voir chanter aux États-Unis. Mais la vidéo en question a aussi apporté une surprise toute particulière puisque le Roi de la Bachata en a profité pour présenter son quatrième fils et nouveau membre de la dynastie Santos : milanqui avec les battements de son cœur faisait partie de la dernière œuvre du chanteur.

Sur le disque Formule Vol.3 l’interprète, habitué à collaborer avec d’autres personnalités du monde de la musique, a eu la chance de partager avec rosalia dans Le Mouchoir, Justin Timberlake dans Sans fin et chrétien nodal dans je me manque. Assurément un combo de noms propres qui séduisent les amateurs de ce genre de musique si prisé à travers le monde. Épingle de sûreté!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?