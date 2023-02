Scooby Doo : Warner Bros a annulé un film avec les Hex Girls

Il vient d’être confirmé que Warner Bros. Discovery a annulé un autre projet concernant la série animée »Scooby Doo ». Bien qu’il ait été révélé que » Scoob 2 » serait annulé bien qu’il soit presque terminé l’année dernière, il n’a pas été dit qu’un autre film mettant en vedette les Hex Girls, le groupe de métal fictif présenté dans le dessin animé, avait également été annulé.

Dans une interview, le scénariste Caroline Gair, a révélé que le projet avait été suspendu en raison de décisions financières au sein du studio. Le film s’intitulait »Scooby-Doo et le gratte-ciel hanté », et les membres de Hex Girls joueraient un rôle plus important dans l’histoire.

« Creo que ‘Haunted High Rise’ fue aún más divertida que la primera película, porque teníamos a Hex Girls y nuevas canciones, e hicimos todo lo posible. Tuvimos incluso persecuciones en motocicleta », explicó Gair, quien habría servido como directora de animación de le film.

Gair a déclaré que le film avait même déjà tout prêt pour l’animer, ayant déjà enregistré les dialogues, les images et les chansons, étant l’une des raisons pour lesquelles il avait été décidé de produire avec »Scoob 2 ». »Le plus triste, c’est que cela aurait coûté le même prix pour le déposer que pour le faire. Tous les dialogues et les chansons ont été enregistrés, c’était prêt pour l’animation », a déclaré le réalisateur.

En annulant »Scoob ! : Le repaire des fêtes » de Warner Bros. Discovery a fait la une des journaux à la mi-2022, on ne savait rien du deuxième film. Selon la description de Gair, le retour des Hex Girls n’avait pas encore commencé sa phase d’animation, tandis que le deuxième film « Scoob » aurait été en grande partie terminé avec la production.

Warner Bros n’a jamais donné d’explication officielle sur la raison de ces annulations, mais beaucoup suggèrent que c’était pour la raison de la réduction des coûts avec sa nouvelle fusion avec Discovery. On ignore actuellement si »Scooby-Doo and the Haunted High Rise » ou »Scoob!: Holiday Haunt » verra une sortie dans le futur.