Un adolescent blessé en essayant d’imiter un défi « Squid Game »

Dire que la série « Squid Game » est devenue « un grand succès mondial » serait un euphémisme par rapport à la grande couverture médiatique qu’a obtenue cette production sud-coréenne, qui a déjà commencé à présenter ses premiers inconvénients dans la vraie vie.

Après que certaines écoles du monde entier aient interdit à leurs élèves de porter des costumes à thème de la série Netflix en raison des combats d’enfants que leur histoire a générés dans les cours de récréation, en partie générés par la viralité de la série sur TikTok, une histoire d’Australie concernant l’un de ses défis les plus populaires.

Daily Mail présente la nouvelle d’un jeune de 14 ans nommé Aiden Higgie, qui a subi de graves brûlures au troisième degré après avoir tenté de recréer le défi du « sucre nid d’abeille », qui consiste à fabriquer un bonbon solide à base d’eau, de sucre et le bicarbonate de soude, qui doit être marqué d’un chiffre.

Dans « Squid Game », les participants à cette série de défis mortels devaient retirer la figure marquée sur le bonbon sans la casser à l’aide d’un cure-dent. Quelque chose en principe simple sinon car, pour sa préparation, il faut que ses ingrédients soient bouillis afin de former ce bonbon.

Higgie aurait suivi les étapes qui lui ont été présentées via TikTok pour le développement de ce jeu, en utilisant un contenant en plastique sans y réfléchir à deux fois. « Ça a bouilli à une température ridicule et quand il a sorti la tasse elle a explosé dans sa main », a expliqué Hélène, la mère du jeune homme dont la main a été exposée au sucre bouillant et au plastique.

Aiden Higgie a subi une brûlure qui s’est propagée à sa main, sa jambe et son genou, adhérant à sa peau alors que l’intensité de la brûlure a duré, atteignant ses nerfs. Le rapport indique que le jeune homme devra passer une année entière avec un pansement sous la pression des brûlures, étant le troisième à l’hôpital pour enfants de Westmead à admettre que ses brûlures sont dues à la tentative d’imiter le défi de « Squid Game ».

Malgré le grand succès médiatique de « Squid Game », ses polémiques ont mis divers spécialistes en état d’alerte, comme le psychologue Dr Robin Burnwitch du Duke University Medical Center, qui lors d’un entretien avec People, a recommandé que ce matériel soit ne convient pas aux enfants, encourageant les parents à ne pas voir leurs enfants à moins qu’ils ne soient en âge de le faire.