Liste des acteurs et personnages de « Outlander » – Saison 7 : qui est qui dans les nouveaux épisodes

Après plus d’un an d’attente, les fans de « Étranger« vous pouvez profiter la septième saison du drame historique de Starz basé sur la saga de romans du même nom de Diana Gabaldon du 16 juin 2023. Les aventures de la famille Fraser se poursuivront dans les 16 nouveaux chapitres.

L’avant-dernier volet de la série développée par Ronald D. Moore a été enregistré à partir d’avril 2022 et est basé sur le livre « Echo in the Bone » de Gabaldon, qui a également écrit une partie du premier épisode de la septième saison.

Bien sûr, Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton et Richard Rankin reprennent leurs rôles principaux dans la saison 7 de « Étranger”tandis que des acteurs tels que Graham McTavish, Maria Doyle Kennedy, Nell Hudson, Lauren Lyle, César Domboy, John Bell, Caitlin O’Ryan, Chris Larkin, Mark Lewis Jones, Glen Gould, Simon R. Baker, Steven Cree, David Berry et Lotte Verbeek.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 7 DE « OUTLANDER »

1. Caitriona Balfe dans le rôle de Claire Randall Fraser

Caitriona Balfe, qui a déjà joué dans la série « The Beauty Inside » et dans des films tels que « Super 8 », « Now You See Me » et « Belfast », revient dans le rôle de Claire Randall Fraser, qui a été emprisonnée à Wilmington pour le meurtre de la fille de Tom Christie, Malva, et pourrait être jugée pour ce crime si le véritable coupable n’est pas trouvé.

Caitriona Balfe dans le rôle de Claire Randall Fraser dans la saison 7 de « Outlander » (Photo : Starz)

2. Sam Heughan dans le rôle de Jamie Fraser

Sam Heughan, connu pour avoir joué Rob Burns dans la comédie romantique « Love Again », Ashton dans « A Christmas Princess » et Ryan dans la série dramatique « Suspect », revient dans le rôle de Jamie Fraser, qui a été sauvé des griffes du Comité de sécurité de Richard Brown et tentera de sauver Claire.

Sam Heughan dans le rôle de Jamie Fraser dans la saison 7 de « Outlander » (Photo : Starz)

3. Sophie Skelton dans le rôle de Brianna ‘Bree’ Fraser Mackenzie

Sophie Skelton, qui est apparue dans des séries telles que « DCI Banks », « The Dumping Ground », « Waterloo Road », « Doctors », « Foyle’s War », « So Awkward » et « Casualty », reprend son rôle de Brianna ‘Bree ‘ Fraser Mackenzie, la fille de Claire et Jamie, dans la septième et avant-dernière saison de « Étranger”.

Sophie Skelton dans le rôle de Brianna ‘Bree’ Fraser Mackenzie dans la saison 7 de « Outlander » (Photo : Starz)

4. Richard Rankin comme Roger Mackenzie

Richard Rankin, acteur britannique connu pour être Thomas Gillan dans la mini-série « The Crimson Field », Sean McGary dans « The Syndicate » et Elliott Carne dans « Thirteen », donne vie à Roger Mackenzie, le fils adoptif du révérend Reginald Wakefield et époux de Brianna, qui a annoncé qu’elle attendait son deuxième enfant.

Richard Rankin dans le rôle de Roger Mackenzie dans la saison 7 de « Outlander » (Photo : Starz)

5. Graham McTavish dans le rôle de Dougal MacKenzie

Graham McTavish, qui a joué Dwalin dans la trilogie cinématographique « Le Hobbit » et était Vlad Dracula Țepeș dans la série animée « Castlevania » sur Netflix, revient en tant que Dougal MacKenzie dans les nouveaux épisodes de la série Starz.

Graham McTavish dans le rôle de Dougal MacKenzie dans la saison 7 de « Outlander » (Photo : Starz)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de la saison 7 de « Outlander »: