MacGruber revient alors que Will Forte partage un premier aperçu de la nouvelle émission télévisée Peacock

Pour les fans de Saturday Night Live, le monde de MacGruber sera probablement un peu familier en tant que sketch récurrent qui a tourné en comédie sur le drame le plus connu Mac Gyver, qui mettait en vedette Richard Dean Anderson. Bien qu’il ne s’agisse pas du moment de comédie le plus sophistiqué, le sketch est devenu un long métrage en 2010 et est maintenant en train de tourner en tant que série télévisée à paraître sur le service de streaming Peacock de NBC. La star Will Forte a posté une image de lui-même avec ses collègues stars Kristen Wiig et Ryan Phillipe sur le plateau et clairement de retour en action.

Si vous ne vous souvenez toujours pas du Will Forte film, vous pourriez être pardonné de l’avoir manqué. Le film est arrivé dans les cinémas après avoir été tourné avec un modeste budget de 10 millions de dollars avec très peu de fanfare. Sa sortie en salles s’est terminée trois semaines plus tard, lorsque les chiffres d’une semaine sur l’autre ont montré une baisse de 94% du nombre d’audience, ce qui a empêché le film de récupérer son budget relativement petit. Bien sûr, cela conduit généralement à ce qu’un film devienne un classique culte instantané, et Mac Gruber n’était pas différent. Il a été question d’une suite pendant un certain temps par la suite, mais lorsqu’un film a perdu de l’argent pour le studio, il y a des tâches beaucoup plus faciles à tenter que d’obtenir un autre film vert. Donc Mac Gruber s’est déroulé tranquillement et il semblait que ses jours de gloire étaient bel et bien révolus.

Ce qui a exactement changé n’est pas clair, mais d’une manière ou d’une autre, il a été annoncé l’année dernière que le film obtiendrait un suivi après tout sous la forme d’une émission télévisée MacGruber, et plus tôt ce mois-ci, Will Forte, qui joue le personnage principal, a annoncé le Tard dans la nuit avec Seth Meyers que le tournage était en cours. Il a même donné aux fans un aperçu de ce qui allait arriver en effectuant une lecture de l’un des épisodes, et c’était aussi NSFW que prévu. Ce qui est plus incrédule, c’est qu’en plus de Wiig et Phillipe, ils ont réussi à enchaîner Laurence Fishburne, Mickey Rourke et Sam Elliott.

Dans la nouvelle image, Forte est représenté dans son Mac Gruber tenue dans les mains sur les hanches, les jambes écartées position de puissance. Ceci est reflété par Kristin Wiig, le flanquant d’un côté en tant que Vicki Gloria St. Elmo, et Ryan Phillipe se tenant de l’autre côté en tant que lieutenant Dixon Piper, les bras croisés, ce qui donne l’impression que le trio est prêt pour l’action. Derrière eux se trouve un poste de police d’Albuquerque, tandis que l’ensemble de l’image est rendu d’autant plus dramatique grâce à un magnifique coucher de soleil servant de toile de fond. Phillipe a commenté le message de Forte avec le mot « Escadron ».

Avec autant de séries qui luttent pour gagner plus d’une saison sur les plateformes de streaming, il y a des questions sur comment et pourquoi la série a pu aller de l’avant, mais on ne peut que supposer qu’il y a suffisamment d’adeptes pour le justifier. Pour les fans de Mac Gruber et tout ce qu’il apporte avec lui, la sortie de l’image et la certitude qu’ils pourront revoir Forte sur les écrans dans plus qu’un court sketch les rendront sans aucun doute étourdis d’excitation pour la prochaine série qui n’a pas de date de sortie fixée mais devrait arriver à la fin de l’année. Cette nouvelle est apparue pour la première fois sur Collider.

Sujets : MacGruber 2, MacGruber, Paon