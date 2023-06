James Gunn dit que les héros traditionnels et les villes fictives différencieront DCU du MCU

James Gunn a une tâche difficile devant lui pour ramener la DCU du bord du désastre et en faire une force avec laquelle il faut compter dans le monde des films de bandes dessinées et des émissions de télévision. Bien qu’il ait noté à plusieurs reprises qu’il ne voit pas Marvel et DC comme étant en concurrence l’un avec l’autre, il est évident que la nouvelle liste de films de Gunn devra rivaliser avec l’histoire continue bien établie du MCU, qu’il l’aime ou non. pas.





Lors de son apparition dans la nouvelle édition de Inside of You avec Michael Rosenbaum, Gunn a expliqué en détail qu’il croyait que le retour dans le monde traditionnel des super-héros cachés avec des identités secrètes, et les villes fictives de DC Comics qu’ils habitent différencieront le DCU du MCU. .

« Si vous regardez le MCU, il y a très peu de super-héros traditionnels. Il n’y a jamais eu de gars avec une identité secrète jusqu’à Spider-Man dans le MCU. Leur casquette a été transformée en soldat même s’il porte un masque. Iron Man s’est dévoilé à la fin du premier Iron Man parce qu’ils ne veulent pas s’occuper de toute cette histoire d’identité secrète. Mais il y a un peu plus un élément de fantaisie dans DCU, parce qu’il y a ces super-héros plus grands que nature et pour moi, il y a Superman et Clark Kent. Ce sont deux personnages différents, et vous devez trouver un moyen de les gérer qui soit aussi ancré que possible dans ce monde de DC. Une des choses que j’aime à propos de DC, qui m’excite à propos de DC , c’est que d’une certaine manière c’est une autre histoire alternative. C’est Gotham City et Metropolis et Star City et Bludhaven, et tous ces endroits différents dans cette autre réalité, et cela le rend un peu comme Westeros à certains égards. J’adore ça dans J’adore le fait que nous puissions créer une véritable construction du monde à DC, ce n’est pas seulement « nous lançons des super-héros sur Terre ». Je pense qu’en ce moment, c’est l’une des principales différences. »

James Gunn dit que Blue Beetle est le premier nouveau super-héros DCU.

Avec l’ancien DCEU cédant la place au nouveau DCU, il y a eu beaucoup de spéculations sur l’endroit où Scarabée bleu figure dans les plans de James Gunn et Peter Safran. Alors que The Flash et Aquaman sont bien établis dans l’ancien régime depuis plusieurs années, Blue Beetle est un tout nouvel ajout à l’univers à l’écran, et les récents commentaires de Gunn n’ont pas exactement clarifié les choses. Il a noté du personnage:

« Le premier personnage DCU est à coup sûr Blue Beetle, et le premier film DCU est Superman [Legacy].”

Ce que cela semble suggérer, c’est que Blue Beetle sera un personnage faisant partie de la nouvelle DCU, mais parce que Gunn n’a pas personnellement participé au film, ce n’est pas officiellement un film DCU. Clair comme la conscience trouble d’un anti-héros de bande dessinée.