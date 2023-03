Liste des acteurs et personnages de « Qui fuyons-nous, maman ? », la nouvelle série turque de Netflix

« Qui fuyons-nous, maman ? » est le nouveau série turque qui arrive à Netflix le vendredi 24 mars. La production est dirigée par Umut Aral et Gökçen Usta Çaylar. De plus, il met en vedette les stars Melisa Sözen et Eylül Tumbar.

Intitulé dans sa langue d’origine comme « Biz Kimden Kaciyorduk Anne ? » et en anglais comme « De qui fuyions-nous ? », la fiction raconte une histoire intéressante de suspense. Voici comment il se lit dans son synopsis officiel : « Une mère au passé caché et sa fille sont des fugitives sans identité dans un vol éternel où elles ne peuvent faire confiance à personne. »

Dans les lignes qui suivent, rencontrez les acteurs et personnages de « Qui fuyons-nous, maman ? ». Découvrez donc qui est qui dans la série turque Netflix, grâce à notre guide de plâtre (guide de plâtre).

LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « QUI FUIT-ON MAMAN ?

1. Melisa Sözen en tant que mère

l’étoile turque Mélissa Sozen est le protagoniste de l’histoire. Elle joue la mère, une femme au fond sombre et au sombre secret. Elle a choisi de vivre en fugitive aux côtés de sa fille, tout en voyant tout le monde comme une menace possible.

L’actrice a déjà participé aux projets: « Aleph », « Rêve d’hiver », « Bir Bulut Olsam »entre autres.

Melisa Sözen en tant que mère dans la série « Qui fuyons-nous, maman? » (Photo : Netflix)

2. Isik Naz Özedgü en tant que jeune mère

La version plus jeune du personnage principal est jouée par l’artiste Işık Naz Özedgü. Elle a également travaillé dans diverses productions ottomanes, telles que « Bad Boy », « Fever Skull » et « New Life ».

L’actrice Isik Naz Özedgü fait partie du casting de la série « Qui fuyons-nous, maman ? » (Photo: Beyazparde)

3. Eylül Tumbar comme Bambi

Bambí est la fille dans l’histoire. Elle entretient un lien fort avec sa mère, mais celui-ci sera mis en péril lorsque la jeune femme s’interrogera sur la raison pour laquelle elles doivent toutes les deux se déplacer constamment, sans avoir la garantie de sécurité et de stabilité.

Tombeau d’Eylül il se met dans la peau du personnage. Selon IMDb, il s’agit de ses débuts artistiques.

Eylül Tumbar dans le rôle de Bambi dans la série « Qui fuyons-nous, maman? » (Photo : Netflix)

4. Jessica Rookeward en tant que jeune Bambi

La version plus jeune de Bambí est interprété par Jessica Rookeward. La star australienne a plusieurs programmes pour enfants dans sa carrière, tels que « Octonautes : Mission sur Terre », « Entrelacés » et « Les Chevaliers de Castelcorvo ».

Jessica Rookeward joue le jeune Bambi dans la série « Who Are We Running From, Mom? » (Photo : Netflix)

5. Muse Uzunlar

L’acteur muse uzunlar intègre également le casting principal de « Qui fuyons-nous, maman ? ». Il est célèbre pour son apparition dans les émissions : « Poyraz Karayel », « Vallée des loups : Gladio » et « Quelle est la faute de Fatmagül ?

L’acteur fait partie du casting de la série « Qui fuyons-nous, maman ? » (Photo: Musa Uzunlar / Instagram)

6.Birand Tunca

Birand Tunça rejoint le casting de la série, après sa participation à des oeuvres telles que « Let It Happen, Now! », « Dreamy Bird » et « Çağrı Bayrak ».

L’acteur fait partie du casting de la série « Qui fuyons-nous, maman ? » (Photo : Birand Tunca/Instagram)

Autres acteurs qui font partie du casting de « Qui fuyons-nous, maman ? » :

Basak Dasman

Hakan Emre Unal

Devrim Kabacaoglu

Alper Cankaya

Méric Rakalar

Emre Kolukisa

Kubilay Tunçer

Buce Buse Kahraman

Caméra d’élite

denizhan akbaba

taylor lauren

Jours Tussupbekov

L’affiche de la série turque « Qui fuyons-nous, maman ? » (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER LA SÉRIE « QUI FUIT-ON MAMAN ? » ?

La première saison de « Qui fuyons-nous, maman ? » sera disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Netflix à partir du vendredi 24 mars. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.

FICHE TECHNIQUE DU « QUI FUIT-ON MAMAN ?