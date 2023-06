James Gunn dit Superman: Legacy Casting Being "Rétréci"; Explique comment "Absurdité" Les rumeurs compliquent la tâche des acteurs

James Gunn a révélé un peu plus sur l’état actuel du casting sur Superman : Héritage, et cette fois, il est allé dans beaucoup plus de détails qu’un simple message Twitter d’une ligne. Lors de son apparition sur le podcast Inside of You avec Michael Rosenbaum, le sujet de la plus grande question d’Internet a été soulevé – quand saurons-nous qui joue le nouveau Superman de DCU?





Gunn n’est évidemment pas prêt à révéler cette pépite pour l’instant, mais il a expliqué en détail pourquoi il ne s’engage pas dans des discussions sur la diffusion de rumeurs, et comment les nombreuses histoires « absurdes » sur Internet peuvent rendre la tâche difficile pour les acteurs. qui auraient été testés pour le rôle. Il a dit:

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Maintenant que nous avons en quelque sorte fait beaucoup d’auditions, nous les réduisons. Nous n’avons pas encore terminé. Au fait, il y a beaucoup d’histoires sur qui nous auditionnons et tous ces tests d’écran . Je dis juste que tout n’est pas vrai, c’est sûr. Il y a des choses là-dedans qui sont complètement fausses, mais je ne peux pas aller là-bas et dire « Oh, ce n’est pas vrai, et ce n’est pas vrai » sans passer par tout. Et au fait, ce n’est pas le public – à ce stade, je ne pense pas que ce soit l’affaire de quiconque teste un rôle. C’est une chose très privée. Les journalistes doivent faire ce qu’ils ont C’est leur travail. Ils essaient d’obtenir des coups. Ils découvrent certaines choses des agences, mais voici le problème – c’est qu’ils découvrent certaines choses des agences qui pourraient être vraies. Ils découvrent d’autres choses des agences, qui sont des agences qui poussent leurs clients et essaient de les gonfler, comme « Je pense que mon client teste ! » Il y a beaucoup d’absurdités qui en ressortent, et c’est difficile, parce qu’il y a des gens là-bas qui sont censés tester qui ne le font pas, et cela doit être difficile pour eux en tant que personnes. Et il y a d’autres personnes qui pourraient tester… et je pense que c’est une affaire privée entre eux et moi. »





Qui dirigera la DCU dans Superman : Legacy ?

20th Century Fox/DC Comics/Netflix

C’est la question à laquelle tout le monde veut une réponse et sur laquelle Internet tout entier spécule sauvagement. Parallèlement au casting à venir de Marvel’s Fantastic Four, il ne s’est pas passé une semaine sans qu’un autre acteur ne soit « lié » au double rôle de Clark Kent et Superman dans la franchise remaniée de James Gunn.

Jusqu’à présent, de nombreuses stars auraient essayé le rôle de Superman, notamment David Corenswet et Nicholas Hoult, qui n’étaient que deux des « favoris » à suivre les traces d’Henry Cavill en tant qu’homme d’acier. Cependant, qui obtiendra le rôle est loin d’être révélé par des scoopers, des initiés ou n’importe qui d’autre en ce moment, et cela semble devoir rester ainsi jusqu’à ce que Gunn dise le contraire. Pour l’instant, la spéculation est le nom du jeu, et rien de plus que cela.