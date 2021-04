WhatsApp pour permettre aux utilisateurs de migrer l’historique des discussions d’iOS vers Android et vice versa: rapport

06 avril 2021 10:50:37 IST

WhatsApp travaillerait sur une capacité qui permettra la migration de l’historique des discussions entre les appareils iOS et Android. Il a été rapporté plus tôt que WhatsApp travaille sur la prise en charge de plusieurs appareils. Selon un rapport de WABetaInfo, la capacité de migration de l’historique des discussions entre iOS et Android aidera les utilisateurs en ce qui concerne la prise en charge de plusieurs appareils. Le rapport partage une capture d’écran de la fonctionnalité qui montre que WhatsApp permettra la migration de l’historique des discussions de l’application iOS vers l’application Android et vice versa.

Selon le rapport, cette fonctionnalité est toujours en cours de développement et il n’y a aucune confirmation quant à la date à laquelle elle sera disponible pour les utilisateurs.

De plus, WABetaInfo rapporté que WhatsApp devrait déployer une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de modifier les couleurs de l’application. WhatsApp travaille également sur les modules à trois vitesses – testant 1.0x, 1.5x et 2.0x. Il est également signalé que l’option de vitesse sera au bas de la vignette de la note vocale. La fonctionnalité est actuellement en phase de développement. Il sera publié sur Android et iOS.

