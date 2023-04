Liste des acteurs et personnages de « Florida Man »: qui est qui dans la série Netflix

« Florida Man » (« Un homme de Floride » en espagnol) est un Série limitée Netflix créé par Donald Todd, qui est producteur exécutif avec Jason Bateman, Michael Costigan et Miguel Arteta. La fiction qui compte sept épisodes sera présentée en première le 13 avril 2023.

La série mettant en vedette Édgar Ramírez suit un ex-flic qui est forcé de retourner dans son État d’origine, la Floride, pour retrouver la petite amie en fuite d’un gangster de Philadelphie. L’histoire plonge dans un tissu de mensonges, de meurtres, de tromperies, de traumatismes familiaux et de la recherche d’or perdu depuis longtemps.

Anthony LaPaglia, Abbey Lee, Otmara Marrero, Lex Scott Davis, Emory Cohen et Isaiah Johnson font également partie du casting principal de « Homme de Floride», qui a été filmé à Wilmington, en Caroline du Nord. Ensuite, qui est qui dans la nouvelle série Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « FLORIDA MAN »

1. Edgar Ramirez comme Mike Valentine

Edgar Ramírez, connu pour des films comme « Yes Day », « Joy », « Jungle Cruise », « Bright », « Gold » et « Hands of Stone », et pour des séries comme « Dr. Death, The Undoing » et « The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story », donnent vie à Mike Valentine, un ex-flic qui tente de corriger les erreurs qu’il a commises au cours de sa lutte contre un problème de jeu, celui qui a rompu son mariage avec Iris, l’a lié à Moss et l’a finalement conduit à trouver Delly.

Edgar Ramírez dans le rôle de Mike Valentine dans la série « Florida Man » (Photo : Netflix)

2. Anthony LaPaglia dans le rôle de Sonny Valentine

Anthony LaPaglia, connu pour son rôle primé aux Golden Globes dans le drame « Without a Trace » et son rôle primé aux Emmy Awards dans « Frasier », incarne Sonny Valentine, veuf et chef de la police à la retraite. Selon la description de Netflix, Sonny « il continue de faire des transactions illégales sous le radar, il n’est donc pas étonnant que Mike ne lui fasse pas confiance, d’autant plus qu’il est son père. Lorsque Sonny ne fait pas d’arnaques, il passe ses journées à travailler dans un restaurant sur une jetée.”.

Anthony LaPaglia dans le rôle de Sonny Valentine dans la série « Florida Man » (Photo : Netflix)

3. Abbey Lee dans le rôle de Delly West

Dans « Homme de Floride», Abbey Lee, qui a participé à la série « Lovecraft Country » et à des films tels que « Old », « The Forgiven » et « Mad Max : Fury Road », assume le rôle de Delly West, qui fuit Philadelphie en Floride pour échapper à son petit ami. « Mike la retrouve pour la ramener à Moss et découvre qu’elle est bien plus que ce qu’il avait négocié.”.

Abbey Lee dans le rôle de Delly West dans la série « Florida Man » (Photo : Netflix)

4. Otmara Marrero comme Patsy

Otmara Marrero, qui est apparue dans des productions telles que « Jackass Forever », « Clementine », « Graceland », « Connecting » et « StartUp », est chargée d’interpréter Patsy, la sœur de Mike. « Elle jongle avec les membres d’une famille criminelle, un mari qui parle trop et une fille avec une attitude. Il ne tire pas les ficelles comme son frère ou son père, mais ses mains ne sont pas complètement propres non plus.”.

Otmara Marrero dans le rôle de Patsy dans la série « Florida Man » (Photo : Netflix)

5. Lex Scott Davis comme Iris

Lex Scott Davis, connu pour avoir joué dans le film « Toni Braxton: Unbreak My Heart » et pour des rôles récurrents dans des séries télévisées comme « Rebel », « The L Word: Generation Q » et « Training Day », donne vie à Iris, une détective et ex de Mike. « Lorsque son patron découvre un conflit d’intérêts potentiel dans une affaire impliquant Mike, Iris est retirée du projet. Même ainsi, Iris est toujours déterminée à aller au fond des choses.”.