Critique: NieR Replicant (PS4) – La renaissance d’un RPG d’action touchant, toujours unique après toutes ces années

NieR a toujours mérité une deuxième chance, et on pourrait dire que le très bien accueilli NieR Automata était exactement cela. L’histoire de 2B a touché le cœur de nombreux joueurs en 2017, mais pendant un certain temps, on a eu l’impression que le NieR original avait été laissé pour compte et largement oublié. Après tout, le NieR que nous avons obtenu ici en Occident – celui mettant en vedette la figure paternelle grincheuse – a divisé l’opinion à un degré extrême. La sortie de 2010 était un titre intrigant qui présentait un tas d’idées uniques et surprenantes, mais il était entravé par un gameplay maladroit, des visuels de l’ère PS3 tachés de pisse et une histoire qui ne s’est déroulée nulle part pendant environ dix heures.

Et pourtant, nous y sommes, 11 ans plus tard, en train de jouer à NieR Replicant Ver. 1.22474487139. À mi-chemin entre un remake et un remaster, il est basé sur le NieR Replicant original – la version japonaise de NieR qui mettait en vedette un jeune protagoniste, au lieu de la figure paternelle susmentionnée qui en a fait West.

Dès le départ, ce remake-remaster supprime ce qui était sans doute le plus gros problème de NieR: le jank inhérent. Fonctionnant à une vitesse de 60 images par seconde, le nouveau NieR Replicant est un plaisir de jouer. Les commandes sont serrées et incroyablement réactives, permettant le type de mouvement lisse et satisfaisant qui a échappé au NieR d’origine.

Inutile de dire qu’il a également l’air bien meilleur que son prédécesseur PS3. Bien qu’il utilise toujours une palette de couleurs plutôt sourde, le fameux filtre brun-gris-jaune qui était si proéminent sur la console de dernière génération de Sony a disparu. De plus, les modèles de personnages ont été révisés – principalement pour le mieux. Nous disons cela parce qu’il y avait une laideur étrange mais en quelque sorte appropriée aux personnages du NieR original, mais maintenant, la distribution principale ressemble à des poupées en porcelaine immaculées. Nous supposons que le changement était inévitable, mais les fans inconditionnels de NieR n’apprécieront peut-être pas les modifications.

D’accord, nous devons maintenant essayer d’expliquer en quoi consiste NieR Replicant. L’essentiel est que vous êtes un jeune garçon avec une sœur encore plus jeune, et elle ne va pas bien. Loin dans le futur, la civilisation humaine est en ruine et des monstres meurtriers connus sous le nom d’ombres ont poussé l’humanité au bord de l’extinction. C’est un décor sombre pour une histoire austère, mais votre devoir en tant que frère aîné exige que vous trouviez un moyen de guérir la mystérieuse maladie de votre frère ou sœur.

Les heures d’ouverture de NieR Replicant sont pour le moins lentes. Vous apprendrez les ficelles du métier en acceptant les emplois les plus élémentaires de la part de personnes vivant à proximité, qui impliquent principalement de sprinter d’un côté du village à l’autre plus de fois que vous ne voulez en compter. Donnez-lui un peu de patience et l’histoire commence à se dérouler petit à petit, mais pour certains joueurs, ce sera un exercice de frustration.

Et à ce stade, nous devrions vraiment mentionner les quêtes secondaires, qui sont en grande partie terribles. Presque aussitôt que vous serez libre d’explorer le village, vous trouverez des opportunités pour aider les habitants dans leurs tâches incroyablement banales. La majorité de ces missions se résument à récupérer un certain nombre d’objets ou à livrer un message à quelqu’un de l’autre côté de la carte. Pour être franc, ils ne valent pas votre temps, et NieR Replicant est un jeu bien meilleur lorsque vous vous en tenez à l’histoire principale.

Heureusement, vous pouvez faire exactement cela. Bien qu’il y ait quelques diamants bruts en ce qui concerne les quêtes secondaires – une poignée dépend d’histoires personnelles touchantes et de construction de monde intéressante – le reste sapera rapidement votre volonté de jouer. De plus, il n’y a aucune valeur immédiate à poursuivre chaque quête que vous rencontrez. L’argent est généralement la seule récompense, et sur une partie régulière, vous n’avez pas besoin de beaucoup de dosh.

Maintenant, nous obtenons Pourquoi les quêtes secondaires sont là. Comme indiqué, ils vous donnent un aperçu de l’état du monde du jeu et des rôles des personnes qui y habitent. Cependant, verrouiller une construction mondiale assez importante derrière de telles tâches fastidieuses est l’un des plus grands péchés de NieR Replicant.

C’est ce type de design qui a sans aucun doute éloigné beaucoup de gens de la version originale, mais regardez au-delà des horreurs d’être invité à trouver dix types de fruits différents, et NieR Replicant a énormément de cœur. Lorsque l’intrigue principale démarre enfin et que vous êtes présenté au reste de la distribution principale du jeu, l’aventure commence à fleurir. Il y a encore une étrange magie dans NieR qui est difficile à transmettre correctement; une combinaison unique de musique sombre, de rebondissements extravagants et d’un sentiment sous-jacent de terreur d’un autre monde.

La structure de jeu réelle de NieR Replicant n’est pas si spéciale. Le monde du jeu se compose de plusieurs villes, séparées par des étendues relativement petites de nature sauvage. L’histoire vous fait aller et venir entre ces colonies, encore une fois, démêlant lentement le mystère de la maladie de votre sœur. Et de temps en temps, vous traverserez un donjon, avec des plates-formes, des énigmes et des combats.

C’est vraiment la subversion des attentes qui fait de NieR un classique culte. La structure est peut-être assez formulée, mais il y a beaucoup de créativité dans la façon dont le jeu se présente. Plus particulièrement, le titre utilise différents angles de caméra pour un grand effet, changeant la perspective lors de périodes d’exploration spécifiques. Par exemple, un donjon plus tard dans le jeu force une vue isométrique descendante de l’action et transforme l’aventure en ce qui ressemble à un RPG Diablo-esque. Ce sont ces fioritures qui rendent le jeu avec NieR Replicant si mémorable.

L’histoire du jeu laisse également une impression précieuse quand tout est dit et fait. Nous ne gâcherons évidemment rien ici, mais certains points de l’intrigue rehaussent toute l’expérience. Cela dit, l’écriture est parfois flagrante – le genre de pente absurde qui ferait rougir Kingdom Hearts – mais la fusion de NieR d’humour bizarre et de fanfaronnade de style anime est suffisante pour porter les moments les plus discutables du jeu. Dans l’ensemble, c’est une super balade.

En parlant de manèges, le combat peut être tout à fait excitant. Même enfant, le protagoniste est plus que capable de balancer une épée, de trancher les ennemis en rubans avec des coupes habiles et des mouvements rapides comme l’éclair. L’influence de NieR Automata peut certainement être ressentie dans le système de combat remanié, qui est plus fluide que ce que vous trouverez dans le jeu original. Des commandes simplistes et des combos faciles à apprendre, combinés à un généreux rouleau d’esquive, donnent aux combats une sensation rapide mais précise. Ce sont des choses amusantes, même si elles n’ont pas la profondeur qui a été ajoutée dans Automata.

Les combats de boss en particulier mettent en valeur les atouts du combat à haute énergie de Replicant. Le meilleur d’entre eux vous permet d’utiliser toutes vos capacités – y compris les attaques magiques satisfaisantes qui sont offertes par Weiss, un livre parlant brillamment exprimé et un compagnon fidèle. Vos autres alliés ne sont pas mauvais non plus dans une bagarre, mais il convient de noter que vous n’avez presque aucun contrôle sur eux. En tant que tel, le combat est plus Devil May Cry qu’un RPG d’action basé sur un groupe.