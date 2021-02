Série télévisée dans Wakanda de Black Panther arrive à Disney +

Une série télévisée se déroulant dans la nation africaine fictive de Wakanda de Panthère noire est en cours de développement pour Disney +.

Panthère noire le réalisateur Ryan Coogler travaille sur le spin-off passionnant.

La nouvelle a été annoncée aujourd’hui (1er février) par Disney, qui a déclaré avoir « conclu un accord télévisuel exclusif de cinq ans avec Proximity Media du scénariste-réalisateur-producteur Ryan Coogler, avec les directeurs Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ludwig Göransson, Archie Davis et Peter Nicks ».

Parlant de la nouvelle, Coogler a déclaré qu’il était impatient de pouvoir partager plus d’informations sur ses projets pour la série dans un proche avenir.

Il a déclaré: « C’est un honneur de travailler en partenariat avec The Walt Disney Company. Travailler avec eux sur Panthère noire était un rêve devenu réalité.

«En tant que fervents consommateurs de télévision, nous ne pourrions être plus heureux de lancer notre activité télévisuelle avec Bob Iger, Dana Walden et tous les incroyables studios sous l’égide de Disney. dans le monde entier via les plateformes Disney.

Ryan Coogler s’est inscrit pour diriger la série. Crédit: PA

«Nous sommes particulièrement ravis de faire notre premier saut avec Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et leurs partenaires aux studios Marvel où nous travaillerons en étroite collaboration avec eux sur une sélection d’émissions MCU pour Disney +.

« Nous sommes déjà dans le mix sur certains projets que nous avons hâte de partager. »

Bob Iger, président exécutif de The Walt Disney Company, a déclaré que lui et la société étaient ravis d’avoir obtenu les services de Coogler.

Il a déclaré: «Ryan Coogler est un conteur singulier dont la vision et la portée ont fait de lui l'un des cinéastes hors concours de sa génération. Panthère noire, Ryan a donné vie à une histoire révolutionnaire et à des personnages emblématiques d'une manière réelle, significative et mémorable, créant un moment culturel décisif.

« Nous sommes ravis de renforcer notre relation et avons hâte de raconter d’autres histoires intéressantes avec Ryan et son équipe. »

