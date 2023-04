Liste des acteurs et personnages de « Obsession »: qui est qui dans la série Netflix

Réalisé par Glen Leyburn et Lisa Barros D’Sa, « Obsesión » (« Obsession » dans sa langue d’origine) est un série netflix qui est basé sur le livre « Damage » de Josephine Hart, qui a déjà été adapté dans le film du même nom de 1992, avec Juliette Binoche et Jeremy Irons.

La fiction co-écrite par Morgan Lloyd Malcolm et Benji Walters raconte l’histoire d’une romance entre un chirurgien londonien respecté et la fiancée de son fils qui se transforme en une obsession érotique qui menace de changer leur vie.

« Obsessionsortira le 13 avril 2023 et a un casting principal composé de Charlie Murphy, Richard Armitage, Indira Varma et Rish Shah. Ensuite, qui est qui dans la nouvelle série Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « OBSESSION »

1. Charlie Murphy comme Anna Barton

Charlie Murphy, une actrice irlandaise qui a participé aux séries « Love/Hate », « One Happy Valley » et « Peaky Blinders », est chargée d’incarner Anna Barton, la fiancée du fils de William, Jay.

« Autrefois, elle aurait pu être considérée comme la briseuse de mariage clichée, la femme écarlate, mais l’une des choses que j’aimais dans le drame était sa volonté de l’expliquer et de le comprendre.», a déclaré Murphy à BT.

Richard Armitage dans le rôle de William Farrow dans la série « Obsession » (Photo : Netflix)

2. Richard Armitage dans le rôle de William Farrow

Richard Armitage, connu pour avoir incarné Guy de Gisborne dans la série « Robin Hood », John Porter dans « Strike Back » et le nain Thorin dans la trilogie « Le Hobbit », donne vie à William Farrow, un médecin qui se lance dans une aventure passionnée. liaison avec sa future belle-fille, Anna.

« J’étais fasciné par la psychologie de ce qu’il faut pour qu’un homme très réussi, avec un très bon mariage, une grande famille, et vraiment rien de mal dans sa vie, risque tout.», a déclaré Armitage au point de vente susmentionné.

Charlie Murphy dans le rôle d’Anna Barton dans la série « Obsession » (Photo : Netflix)

3. Indira Varma comme Ingrid Farrow

Indira Varma, connue pour ses rôles d’Ellaria Sand dans « Game of Thrones » et de Tala dans « Obi-Wan Kenobi », assume le rôle d’Ingrid Farrow dans « Obsession ». C’est à propos de la femme de William.

« Elle sait qu’elle est un match à part entière et si elle voulait être avec quelqu’un d’autre, elle pourrait l’être.dit Varma. « Mais elle choisit d’être avec William, cette personne qu’elle aime et avec qui elle a créé un monde et une vie et a été bien plus longtemps qu’elle n’a été célibataire. Et pour moi, il y a une sorte de fermeté et de noblesse dans ce choix.”.

Ingrid Farrow avec son fils et sa fiancée dans la série « Obsession » (Photo : Netflix)

4. Rish Shah dans le rôle de Jay Farrow

Rish Shah, connu pour sa participation à des séries télévisées telles que « Years & Years », « Doctors », « Casualty », « Emmerdale » et « Ms. Marvel », donne vie à Jay Farrow, le fils de Willam et le petit ami d’Anna, qu’il espère épouser bientôt.

« Il a un grand poids sur ses épaules en raison du succès et des réalisations de son père. C’est vraiment difficile pour lui de prendre la place de son père et il veut désespérément son approbation et sa validation.Shah a dit.

Charlie Murphy en Anna Barton et Rish Shah en Jay Farrow dans la série « Obsession » (Photo : Netflix)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « Obsession »: