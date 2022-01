Sebastian Stan promet aux fans qu’il n’apparaîtra pas dans Doctor Strange 2

Promotions récentes pour Docteur Strange dans le multivers de la folie ont certainement créé un buzz autour de la prochaine sortie du film de Marvel Studios, avec des promesses d’une aventure multivers qui introduira de nouveaux personnages au MCU ainsi que des variantes de héros et/ou de méchants bien établis. Cependant, l’une de ces variantes ne sera pas Bucky « The Winter Soldier » Barnes, selon l’acteur Sebastian Stan, qui a promis aux fans qu’il ne ferait pas partie de la suite à venir. Nous savons déjà que certains visages familiers du passé rejoindront Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, mais il y a beaucoup de lacunes à combler, et à ce stade, cela signifie que toutes les rumeurs sont à débattre.

« Je serais curieux de voir quelle serait la prochaine chose intéressante que nous pourrions dire avec lui, et comme vous le savez bien, c’est au-dessus de mon niveau de rémunération. Il y a des hommes et des femmes bien plus sages qui prennent ces décisions. je ne suis pas dans Dr étrange 2. Je le promets », a déclaré Stan lors d’une interview avec Collider.

Docteur Strange dans le multivers de la folie verra les retombées de Spider-Man : Pas de chemin à la maison entièrement réalisé dans le MCU, avec la première bande-annonce du film trouvant Strange dans un tas de problèmes grâce au sort qu’il a lancé pour permettre à Peter Parker d’être oublié par le monde. Dans la bande-annonce figurent Benedict Wong dans le rôle de Wong, Rachel McAdams dans le rôle de Christine Palmer, Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff, Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Mordo et le nouveau venu Xochitl Gomez dans le rôle d’America Chavez, qui sont tous à bord pour tout ce que cette aventure chaotique et imprévisible réserve à Strange et l’avenir du multivers.





Bucky Barnes sera de retour dans le MCU. La vraie question est quand ?







Sebastian Stan n’apparaît pas dans Docteur Strange dans le multivers de la folie a beaucoup de sens. Le film tourne beaucoup autour de la magie et du monde de la magie qui est une seconde nature pour Strange, Wong et Wanda, mais pas pour Bucky Barnes, qui est beaucoup plus équipé pour une bagarre avec un seigneur du crime new-yorkais qu’avec un extraterrestre. créature ou une sombre itération d’un ancien Sorcier Suprême.

Sebastian Stan fait partie intégrante du MCU depuis la phase 1 lorsqu’il a fait ses débuts aux côtés de Chris Evans dans Captain America : le premier vengeur. Avec les principales apparitions de l’acteur aux côtés d’Evans dans son Capitaine Amérique films et les derniers films Avengers de la Saga de l’infini, il y avait toujours une question de ce qui arriverait à Bucky Barnes une fois que Steve Rogers aurait quitté le MCU. Cette question a été répondue dans la série Disney + de Le faucon et le soldat de l’hiver, une histoire de la façon dont le couple a fait face aux conséquences de la mort de Steve Rogers et, finalement, de la façon dont Sam Wilson / Falcon est devenu le nouveau Captain America, qui obtiendra son propre film quelque part sur toute la ligne.





Avec des liens avec la franchise Captain America, Panthère noire et même à venir Guerres d’armures série mettant en vedette Don Cheadle, il y a encore beaucoup d’opportunités pour Bucky de faire sa prochaine apparition et sa légion de fans espère que ce ne sera pas trop long avant que cela ne se produise.





Doctor Strange 2 Leak taquine l’arrivée du premier personnage X-Men du MCU? Une nouvelle fuite suggère que le premier personnage majeur des X-Men sera introduit dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

