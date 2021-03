Lire la traduction en anglais des paroles de Selena Gomez’s Adiós

Explication de la signification des paroles Adiós de Selena Gomez.

Selena Gomez donne aux Selenators tout ce que nous voulons avec elle Révélation EP mais que signifient ses paroles espagnoles ‘Adiós’?

‘Adiós’ est la piste 6 sur Révélation, c’est un bop kiss-off dans lequel Selena Gomez appelle un ex qui n’acceptera plus qu’elle ne veut plus rien avoir à faire avec eux et l’appelle toujours à « trois heures du matin » même s’ils se sont séparés. «Adiós» signifie littéralement «Au revoir» en espagnol et la chanson voit Selena rappeler à son ex qu’elle leur a déjà dit «au revoir».

Dans le chœur, Selena chante: « Adiós, esto no es pa ‘tí / La foto que subí, te lo quería decir’ Adiós ‘. » En anglais, cela se traduit par: « Bye, ce n’est pas pour toi / La photo que j’ai postée, je voulais te dire » Bye « . » Elle ajoute plus tard: « No quiero drama / Quiero ir a la cama, con quién me dé la gana », ce qui signifie: « Je ne veux pas de drame / Je veux aller être avec qui je veux. »

Que signifient les paroles des Adiós de Selena Gomez? Lisez la traduction anglaise complète ci-dessous.



Paroles de Selena Gomez Adiós: traduction en anglais. Photo: @selenagomez via Instagram, Interscope Records

Selena Gomez – ‘Adiós’ paroles

INTRO

La-la-la, la-ah, ah-ah-ah, la-ah

La-la-la, la-ah, ah-ah-ah, ah-ah-ah

VERSET 1

Tes amis m’ont déjà dit

Que tu ne veux pas savoir sur moi

Vous ne manquez plus cette routine

Que ta vie va mieux sans moi

PRÉ-CHOEUR

Mais alors, pourquoi me réclamez-vous?

Me demandant comment et avec qui

Si tu m’appelles à trois heures du matin

Quand je t’ai déjà oublié

REFRAIN

Au revoir, ce n’est pas pour toi

La photo que j’ai postée, je voulais te dire « Bye »

C’est bon, ce n’est pas mal intentionné

Ce n’est pas personnel, il n’y a rien à expliquer, au revoir

Quand quelqu’un dit ça, ça veut dire que c’est fini

C’est probablement vrai, ouais

Calme-toi, calme-toi, au revoir

J’ai déjà dit au revoir, au revoir

VERSE 2

Parce qu’il n’y a plus rien ici

Tu m’as tout faux

Ne me noie pas de mots

Si je vous laisse en lecture, pourquoi m’appelez-vous?

Non, non, ne joue pas l’idiot

Si je t’ai cray-cray

C’est parce que je ne veux pas de drame

Je veux coucher avec qui je veux

PRÉ-CHOEUR

Mais alors, pourquoi me réclamez-vous?

Me demandant comment et avec qui

Si tu m’appelles à trois heures du matin

Je t’ai déjà oublié

REFRAIN

Au revoir, ce n’est pas pour toi

La photo que j’ai postée, je voulais te dire « Bye »

C’est bon, ce n’est pas mal intentionné

Ce n’est pas personnel, il n’y a rien à expliquer, au revoir

Quand quelqu’un dit ça, ça veut dire que c’est fini

C’est probablement vrai, ouais

Calme-toi, calme-toi, au revoir

J’ai déjà dit au revoir, au revoir

OUTRO

Ouais

Ouais

Au revoir (ouais)

La-la-la, la-ah, ah-ah-ah, la-ah

La-la-la, la-ah, ah-ah-ah, la-ah

Au revoir

Parler à Zane Lowe sur Apple Music à propos de Révélation Selena a expliqué: « C’est quelque chose que je voulais faire depuis 10 ans, en travaillant sur un projet espagnol, parce que je suis tellement, tellement fière de mon héritage. »

