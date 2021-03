My Hero Academia 305 VF: Deku et Shigaraki

Ainsi, Deku pourrait être le dernier utilisateur de One For All. Le chapitre récent a révélé des informations sérieuses concernant One For All. Non seulement cela, le chapitre précédent présente tous les utilisateurs de One For All. C’était comme une pièce de l’être le plus fort de chaque génération. En plus de cela, le quatrième a révélé que ceux qui possèdent One For All mourront à mesure que la bizarrerie raccourcit la durée de vie. Parce que selon le rapport médical, ceux qui possèdent plusieurs bizarreries rongeront la durée de vie d’une personne même. D’un autre côté, All Might était également sans bizarrerie, mais il a été le premier utilisateur qui a réussi à maintenir la mainmise sur One For All. Maintenant, le chapitre se termine avec Nana Shimura posant une question à Deku – Pouvez-vous tuer Tomura Shigaraki? Et maintenant, les fans attendent avec impatience le prochain chapitre – My hero Academia Chapter 305.

Chapitre 305: My Hero Academia

My Hero Academia, Ch. 304: Alors que Deku sommeille, il se retrouve face à face avec ceux qui habitent en lui. Lisez-le GRATUITEMENT à partir de la source officielle! https://t.co/ankkpwep8A pic.twitter.com/r5B474CEqi – Saut Shonen (@shonenjump) 7 mars 2021

Date de sortie

My Hero Academia Chapter 305 devrait sortir le 14 mars 2021.

MHA Chapitre 305 Spoilers Revealed !!!

Boku no Hero Academia Chapitre 305 Titre: «Midoriya Izuku et Shigaraki Tomura»

Nana: «Pouvez-vous tuer Shigaraki?»

Kid Deku et Kid Tenko sont montrés ensemble (Kid Tenko pleure, tenant Mon-Chan, tandis que Kid Deku lui tend la main)

Deku dit qu’il sent seulement que Shigaraki a besoin d’aide parce qu’il a vu un garçon pleurer au plus profond du cœur de Shigaraki.

Nana insinue que Shigaraki avait besoin d’être sauvé simplement en le regardant parce que Deku a vu et ressenti ses émotions. Cependant, il est peut-être trop tard.

Nana: «J’ai laissé mon fils seul pour combattre All for One et voici le résultat».

Elle dit alors à Deku que Shigaraki est son petit-fils

Nous voyons Shigaraki avec des ailes entièrement développées, c’est un rappel à Shigaraki avant qu’il ne passe en dessous (le panneau de lui émergeant d’un cocon du CH 246).

Nana: «S’il devient ce grand mal, personne ne peut plus l’arrêter, un jour vous devrez peut-être combattre ce grand mal par vous-même».

Le premier utilisateur est satisfait de la réponse de Deku et Nana s’excuse d’avoir testé Deku. Nana dit à Deku que Grand Torino est en vie et lui demande de lui envoyer ses salutations.

Le 1er utilisateur réconforte Nana (qui pleure à ce stade), il regarde ensuite le duo de temps mort et dit quelque chose en référence à eux (?)

Nous obtenons un autre gros plan du 2ème et du 3ème utilisateur avant que Deku ne quitte le royaume Vestige (nous obtenons le moindre regard sur le 3ème utilisateur à faire face, tandis que les cheveux du 2ème utilisateur sont visiblement plus foncés cette fois)

Dernière ligne: « Chapitre suivant, le monde entre dans une nouvelle étape! »

MHA recevra une couverture pour le numéro du prochain saut et une page couleur avant!

Pas de pause, CH306 sort le 22 mars.

Où lire My Hero Academia Chapitre 303?

Chapitre 303: My Hero Academia est disponible pour lire Viz ou Mangaplus. Puisque le manga est un manga shonen hebdomadaire, il sortira un nouveau chapitre chaque semaine.