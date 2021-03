Wombo, l’application qui utilise l’intelligence artificielle pour vous faire chanter des succès musicaux et des mèmes

Il y a quelques semaines sur TikTok le profil du faux Tom Cruise, un imitateur combiné à des techniques de deepfake qui avait l’air identique à l’original. Ce travail a pris des semaines de développement, de raffinement et d’acteur, mais encore de nos jours, une simple application promet de réaliser quelque chose de similaire avec leurs propres photos et celles d’amis: ça s’appelle Wombo, vous pouvez le télécharger sur les smartphones Android et iOS et utiliser algorithmes d’intelligence artificielle pour animer les visages capturés sur la photo avec des vidéos et de la musique prédéfinies.

Ils ne trompent pas mais amusent

Wombo est relativement nouveau dans le paysage des applications, mais remporte déjà un certain succès, bien que la raison ce n’est certainement pas la qualité des deepfakes qu’il produit; le reste du logiciel est basé sur une seule photo frontale du sujet à animer et produit des vidéos que même un œil inexpérimenté peut reconnaître comme de fausses. Ce qui conquiert les utilisateurs, c’est la bibliothèque de vidéos prédéfinies avec lesquelles il est possible de donner vie aux photos capturées par l’appareil photo ou choisies dans le rouleau: c’est juste 15 pistes qui, cependant, renvoient des résultats hilarants. En effet, si d’une part les visages sont déformés de manière perceptible, d’autre part les expressions restent plausibles mais clairement exagérées. Les pistes sont engageantes et le fait que le mouvement des lèvres soit inclus dans les animations des chansons aide à faire le tout plus amusant et en même temps dérangeant.

Wombo n’est pas la première application qui exploite l’intelligence artificielle pour se proposer aux utilisateurs, mais c’est certainement l’une des plus parlées du moment. Là facilité d’utilisation est un autre aspect qui joue en sa faveur: pour commencer, il suffit de prendre une photo d’un visage, humain ou non, avec le smartphone, ou de le choisir dans la galerie: Wombo reconnaît les traits du visage et propose de choisir sur quelle chanson les appliquer . Chaque pièce est associée à une animation qui est traitée en une quinzaine de secondes; la vidéo obtenue peut être partagée en ligne sur toutes les plateformes. Côté confidentialité, les développeurs s’assurent que les données envoyées à leurs serveurs sont supprimées immédiatement après le traitement, sans trace en ligne des photos utilisées pour générer les clips.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂