Lucasfilm Games produit trois nouveaux jeux Star Wars avec Electronic Arts et Respawn Entertainment.

fans de guerres des étoiles ils pourront continuer à explorer une galaxie lointaine, très lointaine, celle que l’on voit dans les films et les séries télévisées. Jeux Lucasfilma annoncé que Arts électroniques Oui Divertissement de réapparitionsont dans le développement officiel non pas d’un, mais de trois jeux sur la franchise du Guerres des étoiles. Bien qu’aucun de ces jeux n’ait de nom officiel, on sait que l’un d’entre eux sera la suite du célèbre » Star Wars : Ordre déchu des Jedi »un titre qui a été créé en 2019 et qui a captivé à la fois les fans de la saga et les joueurs occasionnels.

Stig Asmussendirecteur du jeu comme dieu de la guerre iii, reviendra pour diriger la suite de »Jedi Fallen Order ». En dehors de cela, on sait seulement que les autres jeux seront un jeu de tir, réalisé par Pierre Hirschmannqui a participé à la production de jeux tels que »Medal of Honor », et d’un jeu de stratégie, réalisé par Greg Forsch, créateur de »XCOM ». Respawn Entertainment sera partenaire du développement et de la production de ces nouveaux épisodes.

aux mots de Douglas ReillyVice-président de Lucasfilm Games :

« Nous sommes ravis de continuer à travailler avec les équipes hautement talentueuses de Respawn. Ils ont fait preuve d’excellence en racontant des histoires épiques de Star Wars aux côtés du meilleur gameplay de leur catégorie dans tous les genres et nous avons hâte d’apporter des expériences plus étonnantes de la galaxie familière très, très lointaine. »

Electronic Arts, a eu une relation d’années avec Lucasfilm, ayant créé le plus récent »Front de bataille » ainsi que le » Jedi Fallen Order » susmentionné. Mais cette nouvelle ère de jeux vidéo ira au-delà de ce qui a déjà été établi par EA, renforçant et peaufinant ce qui a déjà été présenté dans d’autres titres de la franchise.

Hirschmann a ajouté: « Travailler avec Lucasfilm Games sur un nouveau jeu de tir à la première personne est un rêve devenu réalité, et c’est une façon de raconter l’histoire des films sous un angle différent. » De la même manière, il était le producteur exécutif de l’original »Star Wars Battlefront » c’est donc un soulagement pour les fans qui ont apprécié ce nouvel opus de la saga.