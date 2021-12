Spider-Man: No Way Home a des fans ravis du redémarrage des quatre fantastiques de Jon Watts

Les choses n’ont pas si bien fonctionné pour Les quatre Fantastiques la dernière fois que le film a été redémarré, mais les fans de Marvel se sentent beaucoup mieux dans sa direction cette fois-ci. Annoncé précédemment comme le dernier volet de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel, Les quatre Fantastiques réinventera à nouveau le quatuor de super-héros avec de tout nouveaux acteurs dans les rôles. Jon Watts, qui a dirigé Spider-Man : Pas de chemin à la maison avec Retour à la maison et Loin de la maison, dirige le nouveau Les quatre Fantastiques également.

« Depuis que la trilogie MCU Spidey se termine avec Pas de chemin à la maison, je pense qu’il est prudent de dire que Les quatre fantastiques est entre de bonnes mains », a tweeté un téléspectateur.

« J’ai vu Spider-Man : Pas de chemin à la maison deux fois maintenant et j’ai ri, pleuré et bien sûr applaudi dans TOUS les mêmes endroits », lit-on dans un autre tweet. soyez entre de bonnes mains avec Jon Watts. »

« Je pense que nous devons prendre une minute pour reconnaître Jon Watts », dit quelqu’un d’autre. « L’homme a été hué hors de la pièce quand il a été annoncé pour Les quatre Fantastiques. Je ne suis pas sûr qu’il y en ait beaucoup qui ne voient pas ce qu’il apporte à table sortir de Pas de chemin à la maison. Le mec peut diriger. »

Un autre fan se demande : « La vraie question est de savoir qui dirigera le nouveau Homme araignée trilogie? Jon Watts va commencer à travailler sur Les quatre Fantastiques maintenant que Pas de chemin à la maison est fait. Ce dont je suis tellement excité après ce qu’il a fait avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison. »





En 2005, le premier live-action Les quatre Fantastiques le film est sorti. Il mettait en vedette Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis, Julian McMahon et Kerry Washington. Ce fut un succès au box-office, provoquant la suite, Les Quatre Fantastiques : L’Ascension du Surfeur d’Argent, à sortir en 2007. Josh Trank est intervenu pour redémarrer l’équipe de super-héros en 2015 avec le Les quatre Fantastiques redémarrer, mais c’était une bombe au box-office et a attiré des critiques trop négatives, annulant les plans pour développer des suites.

L’année dernière, Kevin Feige a annoncé que Jon Watts dirigerait le prochain Les quatre Fantastiques film. Le long métrage ne reconnaîtra pas les films précédents en présentant de nouveaux acteurs dans les rôles. Parce que le dernier redémarrage avait tristement échoué, de nombreux fans de Marvel appréhendaient un autre Les quatre Fantastiques film entrant en développement, mais il ne semble pas que la plupart de ces craintes aient été apaisées. Les informations sur le casting n’ont pas encore été annoncées, mais les fans se sentent déjà en confiance avec la direction créative.





Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui impressionne les critiques et le public sur Rotten Tomatoes, est maintenant à l’affiche dans les salles de cinéma du monde entier. Si vous n’avez pas encore vu le film et que vous essayez toujours d’éviter les spoilers, vous feriez mieux d’y entrer le plus tôt possible. Pendant ce temps, il faudra un certain temps avant que le nouveau Les quatre Fantastiques le redémarrage est publié, car ce ne sera pas avant l’été 2023 en tant que dernier film de la phase quatre du MCU.





