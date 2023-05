OpenAI vient de lancer un cours gratuit pour maîtriser ChatGPT : vous pouvez donc vous inscrire

Ce cours OpenAI s’intitule « ChatGPT Prompt Engineering for Developers » et vous pouvez vous y inscrire gratuitement, mais seulement pour une durée limitée.

OpenAI présente un cours officiel sur l’IA qui fera de vous un expert en ChatGPT

OpenAI, l’entreprise derrière le chatbot le plus populaire de l’histoire, ChatGPTvient de s’associer à DeepLearning.AI, une société de formation dirigée par Andrew Ng, co-fondateur de la plate-forme de cours en ligne bien connue Coursera et qui a dirigé le département IA de Google Brain et Baidu pendant lancer un cours en ligne officiel sur l’Intelligence Artificielle qui fera de vous un expert en ChatGPT.

Ensuite, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur ce cours OpenAI et Nous vous expliquons comment vous pouvez vous inscrire gratuitement.

Que propose le cours officiel OpenAI et comment s’y inscrire ?

Ce cours ChatGPT, qui est enseigné par Andrew Ng lui-même et par Isabella Fulford, membre de l’équipe technique d’OpenAI, s’intitule « ChatGPT Prompt Engineering for Developers », dure 1h30 et son objectif est de fournir aux développeurs de logiciels les compétences nécessaires pour qu’ils puissent intégrer les grands modèles de langage (LLM, tels que GPT-3.5 et GPT-4) dans la création d’applications.

Ainsi, à travers ce cours, ses participants pourront recevoir des informations non seulement sur le fonctionnement des LLM, mais également sur les cas d’utilisation des API des LLM, qui peuvent être appliquées à des domaines tels que la synthèse et l’édition de textes (résumés d’avis d’utilisateurs pour la brièveté, la traduction, l’orthographe et la grammaire…)l’inférence de l’information (classification d’opinions, extraction de thèmes…) ou l’expansion des idées (rédaction automatique d’emails…).

De plus, ce cours ChatGPT vous expliquera également comment vous pouvez apprendre à écrire des invites efficaces effectuer une recherche dans le chatbot de la meilleure façon possible et comment créer des chatbots personnalisés à partir d’un certain LLM.

Pour tout ce qui précède, la seule condition préalable pour suivre ce cours est d’avoir quelques notions de programmation en Pythonde manière à être ouvert à différents profils de programmeurs et d’ingénieurs en informatique.

Pour vous inscrire à ce cours, il vous suffit de accédez à son site Web et cliquez sur le bouton « Apprendre gratuitement » pour vous y inscrire. Si vous êtes intéressé à suivre ce cours ChatGPT, nous vous recommandons de vous inscrire dès que possible, car comme indiqué sur la couverture de son site Web, il s’agit gratuit pour un temps limité.

